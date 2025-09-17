Mi moramo računati za sve igrače i zato sam napravio puno promjena. Svi oni moraju biti spremni jer nas čeka puno utakmica, a želim imati više opcija, rekao je Sanchez
Trener Rijeke: Želimo li osvojiti sve trofeje, treba nam 20 igrača
Pogled na semafor ne otkriva takvo što, ali Rijeka se poprilično namučila kako bi izborila osminu finala Kupa. Hrvatski prvak je na Rujevici slavio protiv četvrtoligaša Maksimira (4-0).
Odolijevali su gosti iz Zagreba sve do 63. minute kada ih je načeo Tiago Dantas, a onda je uslijedio totalni pad. Jurić, Adu-Adjei i Gojak zabijali su za potvrdu prolaska u sljedeću fazu gdje će igrati protiv Mladosti iz Ždralova.
Trener Victor Sanchez bio je zadovoljan izvedbom svojih igrača.
- Ovo je klasična kup utakmica u kojoj igraš protiv suparnika iz niže lige, što nije nikad lako jer je uvijek motiviran. Maksimir se branio organizirano, u niskom bloku, a zato treba pravi potez u zadnjoj trećini. U prvom dijeli stvorili smo puno prilika, ali nismo testirali njihovog vratara. Na poluvremenu sam napomenuo da trebamo nastaviti napadati, ali s više koncentracije u završnom dodiru. U tome smo uspjeli, postigli smo četiri gola u utakmici koja je bila vrlo važna za one koji su do sada manje igrali jer postojao je veliki nesrazmjer s onima koji si igrali i onima s klupe - rekao je trener Rijeke pa nastavio:
- Mi moramo računati za sve igrače i zato sam napravio puno promjena. Svi oni moraju biti spremni jer nas čeka puno utakmica, a želim imati više opcija. Zadovoljan sam jer za mnoge je to bila teška utakmica. Nisu igrali, a moraju se dovesti u stanje visoke spreme. Sretan sam jer su mnogi odigrali puno minuta. Želimo li ići po trofeje u svim natjecanjima, treba nam više od 11 ili 14 igrača, već 20-22 igrača - rekao je Sanchez, čiju momčad u ponedjeljak čeka dvoboj protiv Vukovara u 7. kolu HNL-a.
Trener Maksimira Zoran Santrač bio je oduševljen angažmanom svojih igrača koji su poprilično namučili Rijeku, ali istrošili su se polovicom drugog dijela i na kraju pali.
- Privilegij je bio igrati na ovakvom stadionu, na ovakvoj atmosferi, protiv suparnika koji je jedan od najboljih klubova u Hrvatskoj, uz Dinamo sigurno najuspješniji naš klub u posljednjih 20 godina. Mi smo dali priliku našim mladim igračima, željeli smo igrati sportski i nadam se da nismo razočarali. Ipak smo pokazali da se u amaterskim klubovima igra dobar nogomet. Mi smo se trudili da što duže držimo nulu. Generalno, mi smo jako zadovoljni.
