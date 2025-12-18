Trener Šahtara: Rijeka je prvak i zato nema kalkulacija, igrat će naša najbolja jedanaestorka...

Rijeka će u četvrtak (21 sat) u Krakowu igrati šesto kolo Konferencijske lige protiv Šahtara. Momčad s Rujevice je praktički osigurala europsko proljeće, ali bi bilo lijepo uzeti barem bod protiv ukrajinskog velikana. Prema kladionicama Šahtar je favorit protiv hrvatskog prvaka, ali Rijeka sve bolje igra u Europi. Na klupi Šahtara sjedi Arda Turan te je najavio utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Igramo protiv prvaka i toj utakmici moramo pristupiti s poštovanjem. Što se tiče fizičke spreme, mislim da smo na istoj razini kao suparnik. Rijeka je agresivna u duelima, to je snažna momčad, izrazito ih poštujemo i imaju cijenjenog trenera - rekao je Turan pa dodao:

- Šahtar sada daje prednost mladim igračima s potencijalom. Radimo na agresivnijoj obrani, mentalnom i fizičkom razvoju mladih i boljoj igri u ključnim trenucima. Smatram da sam danas bolji trener nego prije šest mjeseci, a i igrači su napredovali. Iako je tempo malo pao, zadovoljan sam, imamo velike nade i snove.

Osvrnuo se i na ciljeve Šahtara u Europi. Ukrajinci su trenutačno drugi na tablici s 12 bodova, dok je Rijeka 14. s osam.

- Još uvijek nije ništa odlučeno jer mi imamo priliku završiti među osam najboljih i to nam je cilj. Ovisno o protivniku i analizi biramo početni sastav i tako će biti i sutra, igrat će naša najbolja jedanaestorica.