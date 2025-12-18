Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI VAŽNOG DVOBOJA

Trener Šahtara: Rijeka je prvak i zato nema kalkulacija, igrat će naša najbolja jedanaestorka...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Trener Šahtara: Rijeka je prvak i zato nema kalkulacija, igrat će naša najbolja jedanaestorka...
Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

Što se tiče fizičke spreme, mislim da smo na istoj razini kao suparnik. Rijeka je agresivna u duelima, to je snažna momčad, izrazito ih poštujemo i imaju cijenjenog trenera, rekao je Arda Turan

Rijeka će u četvrtak (21 sat) u Krakowu igrati šesto kolo Konferencijske lige protiv Šahtara. Momčad s Rujevice je praktički osigurala europsko proljeće, ali bi bilo lijepo uzeti barem bod protiv ukrajinskog velikana. Prema kladionicama Šahtar je favorit protiv hrvatskog prvaka, ali Rijeka sve bolje igra u Europi. Na klupi Šahtara sjedi Arda Turan te je najavio utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rijeka-Vukovar 3:1 02:00
Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Igramo protiv prvaka i toj utakmici moramo pristupiti s poštovanjem. Što se tiče fizičke spreme, mislim da smo na istoj razini kao suparnik. Rijeka je agresivna u duelima, to je snažna momčad, izrazito ih poštujemo i imaju cijenjenog trenera - rekao je Turan pa dodao:

- Šahtar sada daje prednost mladim igračima s potencijalom. Radimo na agresivnijoj obrani, mentalnom i fizičkom razvoju mladih i boljoj igri u ključnim trenucima. Smatram da sam danas bolji trener nego prije šest mjeseci, a i igrači su napredovali. Iako je tempo malo pao, zadovoljan sam, imamo velike nade i snove.

Osvrnuo se i na ciljeve Šahtara u Europi. Ukrajinci su trenutačno drugi na tablici s 12 bodova, dok je Rijeka 14. s osam.

- Još uvijek nije ništa odlučeno jer mi imamo priliku završiti među osam najboljih i to nam je cilj. Ovisno o protivniku i analizi biramo početni sastav i tako će biti i sutra, igrat će naša najbolja jedanaestorica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!
TRAKAVICI NEMA KRAJA

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!

Trener Garcia, sportski direktor Vučević i kapetan Livaja ne mogu naći zajednički jezik dok se bore za vrh. Hoće li klub izdržati pritisak ili će snovi o naslovu opet nestati u vjetar?
Doznajemo: Sigur ima ponudu na stolu za odlazak iz Hajduka
SASTANAK S GARCIJOM

Doznajemo: Sigur ima ponudu na stolu za odlazak iz Hajduka

Andy Bara je bio na ručku s trenerom Hajduka Gonzalom Garciom (42) oko čije bi se karijere trebao početi brinuti. A predstavnici agencije Niagara donijeli su ponude za transfer i Niki Siguru (22)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025