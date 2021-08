Moldavski nogomet na pragu je povijesnog uspjeha. Ta zemlja može postati 34. koja će dati predstavnika u grupnoj fazi Lige prvaka. Šerif je pomeo hrvatskog prvaka Dinamo u prvoj utakmici play-offa u Tiraspolu 3-0.

- Mogu samo reći da sam na terenu vidio momčad kakvu možete samo sanjati. Naravno, govorim o momčadi Šerifa. Svi su dečki izgledali jako moćno, odigrali su fantastično. Drago mi je što smo pobijedili, ali ne smijemo se opustiti i pripremiti se za uzvrat u Zagrebu 25. kolovoza. Nakon toga možda ćemo moći govoriti o nečemu. Sad smo odradili samo dio posla i to je sve što ću reći - rekao je trener Šerifa Jurij Dernidub.

Adama Traore zabio je za vodstvo na kraju prvog dijela, a u drugom - pravi potop "modrih". Dimitrios Kolovos iz voleja je zakucao drugi, a Traore nakon kontre kroz noge Dominiku Livakoviću i treći gol. Prolazak u grupnu fazu za hrvatskog će prvaka biti gotovo nemoguća misija.

- Kao što sam govorio prije, to je timski rad. Zajedno smo radili do kraja. U nogometu je to najvažnije. Znamo da je Dinamo dobar klub, ali mi smo od početka do zadnje sekunde radili zajedno - rekao je Grk Kolovos i dodao:

- Trener nam je dao taktiku, bili smo koncentrirani cijelu utakmicu i to je bilo najvažnije za pobjedu. Ali u nogometu nije sve u jednoj utakmici, imamo još jednu. Moramo se ponovno postaviti s istim gardom, i u Zagrebu dati sve od sebe od prve sekunde. Nadam se da ćemo proći u grupnu fazu. Idućih dana radit ćemo na tome da se dokopamo toga.

Trener Šerifa na konferenciji za medije izgledao je kao da nema osjećaj kakvu je prednost stekao...

- Ne. Mogu reći da sam potpuno zadovoljan zalaganjem svojih igrača, stvarno su dali sve od sebe na terenu. Da, bilo je još trenutaka u kojima smo mogli zabiti, ali ovo je nogomet. Najvažnije je što su dečki do kraja utakmice bili koncentrirani i u obrani i u izlascima naprijed. To smo radili dobro, na to smo upozoravali prije utakmice i pripremali se. Analizirali smo Dinamo i prenijeli to našim igračima. Zahvalan sam što su to dečki dobro odradili na terenu. Čestitam i zahvaljujem im. Kako je rekao Dima, važno je ne gubiti koncentraciju, zaboraviti na ovaj rezultat. Imat ćemo tjedan dana da se pripremimo za uzvrat, odmorimo i uživamo. To sam rekao igračima i prije ove utakmice, da trebaju uživati. Kad uživaš, kad je tu momčadski rad, jedan suigrač radi za drugog u obrani i napadu, onda je to tako - rekao je.

Oko 7000 navijača na tribinama stadiona u Tiraspolu napravilo je bučnu atmosferu.

- Jednostavno sam uživao. Duboki naklon svim navijačima koji su došli na stadion. Mislim da se i njima svidjela igra. Dat ćemo sve od sebe da budu zadovoljni i nakon uzvrata.

Ipak, za vrijeme utakmice Dernidub je bio izvan sebe, skakao je na sva tri gola kao da se radilo o finalu Lige prvaka. Toliko mu to znači.

- Kad smo ušli u svlačionicu, bio sam kao iscijeđeni limun, bez emocija. Kao da sam ja trčao i igrao! Ali s psihološke strane, vjerujte mi, to nije bilo isto. Mogu reći da sam bio s njima svih 94 minute. To su čiste emocije. Takav sam čovjek, mislim da ne treba to čuvati u sebi, onda će ti biti lakše. Ako previše toga držiš, možda to neće biti dobro po zdravlje - kaže trener Šerifa.

Gol Kolovosa bio je stvarno fantastičan. Akcija u tri poteza, dubinska lopta za Momu Yansanea na rubu zaleđa, povratna i - bomba u mreži Dinama.

- Najvažnije je da je momčad pobijedila. I da je netko drugi zabio, bilo bi i isto. Ne radim to zbog sebe, pokušavam cijelo vrijeme pomoći momčadi. U redu, pokušao sam dati sve od sebe, kao uvijek, zabio sam lijep gol, ali sretan sam zbog pobjede i momčadskog duha. To je jedan gol, sutra ću zaboraviti na njega. Hoću li zabiti ja ili netko drugi - rekao je napadač Šerifa i zaključio:

- Znamo što se u nogometu može dogoditi u pola sata, trebamo ovako odigrati svaki put i u uzvratu se postaviti kao da je 0-0. Na ovom nivou ne radi se samo o jednoj utakmici.