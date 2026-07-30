Trener Slavena: Cilj je sredina tablice. Dinamo? Thun nam je pomogao, uzet ćemo par stvari

Prvu utakmicu nove HNL sezone otvorit će Dinamo i Slaven Belupo na Maksimiru (petak, 20 sati). I dok "modri" već uvelike igraju europske utakmice, Slaven se pripremao i nada se da će već na samom početku uspjeti šokirati aktualnog prvaka. Utakmicu u Zagrebu najavio je trener Mario Gregurina.

- Zadali smo si cilj u klubu da se što prije ustalimo u sigurnosti sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore, ali to ćemo vidjeti u tijeku sezone. Drugi cilj koji nam je jako bitan je razvoj mladih igrača, od čega klub dugoročno živi. Iskreno se nadam da ćemo oba cilja ispuniti u ovoj sezoni - započeo je Gregurina.

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Odmah se osvrnuo na protivnika i čestitao.

- Ovom prilikom čestitam Dinamu na prolasku u 3. pretkolo Lige prvaka. Sigurno da nas čeka iznimno zahtjevna utakmica, to je naša najbolja ekipa. Pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih, no gledamo samo sebe u tom susretu, da mi izgledamo što bolje i da budemo što bliže našim zahtjevima. To će biti prioritet u toj utakmici. Thun nam je pomogao, uzet ćemo neke stvari od njih.

Naveo je kako momčad prolazi kroz razdoblje smjene generacija, zbog čega je naglasak stavljen na dovođenje mlađih igrača. Istaknuo je da je sastav posljednjih sezona bio nešto stariji od željenog prosjeka te da će novim igračima trebati vremena kako bi se prilagodili novoj sredini, zahtjevima igre i ritmu utakmica. Osvrnuo se zatim na ozljede.

- Nije bilo previše novih ozljeda, a ove stare se polako liječe i igrači se vraćaju. Grgić se vratio pa se na pripremama lakše ozlijedio, on će za desetak dana biti u maksimalnom treningu. Nadam se da će se i kapetan Božić za dva tjedna priključiti treninzima, a novima treba proces adaptacije da pohvataju stvari vezane uz teren, tako da bismo u 3. ili 4. kolu mogli biti blizu onoga kako želimo izgledati - rekao je.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osvrnuo se i na pojačanja.

- Sigurno da će i njima trebati neko razdoblje, ali nemamo puno vremena. Mi se moramo adaptirati i spremati i kroz te utakmice. Urata ima malih problema s virozom, ali nadam se da će biti spreman za utakmicu i on bi trebao startati. Jonsson je u natjecateljskom ritmu jer je sezona na Islandu u tijeku, ali tamo se igra na umjetnoj travi i temperature su manje, ovdje je 35 stupnjeva. Trebat će i njemu vremena, ali mislim da smo pogodili s oba dolaska. Sastav za Dinamo? Upitne su dvije pozicije, ostalo znamo - zaključio je Gregurina.