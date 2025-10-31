Trener Slavena uoči Hajduka: 'Livaja im je diktirao igru, ali sada su bez njega okomitiji'

Slaven Belupo će u nedjelju od 16 sati ugostiti prvoplasirani Hajduk u 12. kolu HNL-a. Kao što je to već uobičajeno kada Splićani dolaze u Podravinu, ali i bilo gdje diljem Hrvatske, stadion je rasprodan pa ambijent neće razočarati, a sada je na igračima da odrade svoj dio posla.

Pokretanje videa... 01:54 Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Splićani su u nizu od četiri pobjede, pobjegli su Dinamu na plus tri i preuzeli prvo mjesto, briljiraju u prvenstvu, ali u srijedu su se skoro opekli, tek na jedanaesterce izbacili su Cibaliju iz osmine finala Kupa.

- Hajduk je u jako dobroj formi. Opasni su iz kontinuiranog napada, još su opasniji iz tranzicije, imaju dobro uigrane prekide i opasnost prijeti sa svih strana. No mi smo ključni, želimo ponoviti igre iz zadnjih mjesec dana, u što uopće ne sumnjam, jer momci rade fantastično - rekao je trener Slavena Mario Gregurina pa nastavio:

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Svi smo svjesni svojih zadataka, o motivaciji ne treba pričati, tako da očekujem jako dobru utakmicu s naše strane. Kako će to bodovno ispasti ne mogu reći, ali kada smo svi unutra i držimo se dogovora, onda nema straha.

Ove dvije momčadi jedine ne znaju za poraz u listopadu, a Gregurina vjeruje kako Slaven može parirati Hajduku. U prvom susretu na Poljudu izgubili su 3-0.

- Očekujem dinamičnu utakmicu, punu intenziteta, vjerojatno će biti dosta tranzicija, a mi u toj tranziciji moramo biti stabilni i razmišljati o njezinoj prevenciji, a s druge strane biti ubojiti i s jasnim planom na koji način ugroziti protivnika. Mislim da će publika uživati u utakmici.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je posljednjih mjesec dana bez Marka Livaje.

- Njima kapetan Livaja dosta diktira način na koji igraju. Sad su puno okomitiji prema naprijed, imaju četiri potentna igrača prema naprijed, no mislim da je tranzicija u ovom načinu igre koji trenutačno igraju njihove najubojitije oružje - rekao je Gregurina.

Ogroman interes vlada za Adrianom Jagušićem koji je završio i na pretpozivu Zlatka Dalića za kvalifikacijske utakmice u studenom protiv Farskih Otoka i Crne Gore.

- On je čvrsto na zemlji. Ima podršku svih igrača i trenera, on to osjeća i nema nikakvog pritiska neovisno o svim tim napisima po medijima. Znam ga dovoljno dugo i to vam mogu iz prve ruke reći. Sve ovo može ga samo dići da bude još bolji.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ilija Nestorovski, bivši igrač Palerma i Udinesea, jedan je od lidera momčadi.

- Dobro se razumijemo Ante Šuto i ja. Dosta pričamo o tom napadanju dubine, prošle sezone morao sam ga dozivati, sad više ne. Čim primim loptu on zna što mora raditi. Najbolji primjer toga vidjeli smo u Varaždinu i nadam se da će tako ostati. Da će on zabijati, ja asistirati, Slaven pobjeđivati i svi sretni i zadovoljni. Vidite da uživam igrati tu. Nije mi važno ni da zabijam, nego više da asistiram ovim mlađima, da ih prodamo. Jer ja sam već sad star za prodati - kazao je Nestorovski.

Kao igrač Inter Zaprešića je u sezoni 2015/2016 bio najbolji strijelac lige pa je otišao u Palermo, a priznao je da ga nitko iz HNL-a nije htio.

- Možda i bolje jer sam napravio odličnu karijeru. Igrao sam u Serie A i na kraju sam se i vratio u HNL - završio je napadač iz Sjeverne Makedonije.