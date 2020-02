Trener spasio Wildera od težih ozljeda, a on mu dao otkaz...

Davno smo pričali o tome i dogovorili smo se da ne postoji situacija u kojoj trebaju baciti ručnik. To je stvar principa. Ja sam ratnik, šampion, vođa, hoću izaći na svoje bojno polje, ljutit je bio Deontay Wilder nakon poraza od Tyson Furyja koji mu je oduzeo titulu po verziji WBC.

Najviše ga peče to što mu je to prvi poraz u karijeri i što je ostao bez naslova nakon pet godina. A ako ne ide onako kako njemu odgovara i kako on kaže, onda idu i neke posljedice. To je prvi osjetio trener Mark Breland.

Foto: Bradley Collyer/Press Association/PIXSELL

On je u sedmom rundi bacio ručnik u ring, a Wilder mu je zbog toga dao otkaz, pišu američki mediji. Bivši prvak htio je ići do kraja, 'makar ga izveli na štitu', kako je i sam rekao, ali Breland je vidio da njegov boksač nije baš u najboljem stanju i prekinuo je meč. I zaista, tako je i bilo.

Wilder je bio u teškom položaju od samog početka. Fury je dominirao, a toliko ga je izmlatio da je Amerikanac u sedmoj rundi izgledao neprepoznatljivo. Kao da je preživljavao u ringu, dobio je i upozorenje zbog pasivnosti, jedva se kretao, a Fury ga je neumoljivo tukao. Krvarilo mu je iz uha i usne, postojala je mogućnost teže ozljede, a to je sve spriječio njegov trener.

Foto: Richard Pelham/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Na kraju mu je Wilder zahvalio tako što mu je dao košaricu.

A što se tiče samog meča i poraza, pronašao je i jedno zanimljivo opravdanje, a to je da mu je kostim bio pretežak i da ga je to umorilo.

- Dao sam sve od sebe, ja sam ratnik, to svi znaju, ali nisam osjećao noge i znao sam da je to zbog kostima. Obukao sam ga dan ranije, ali nisam mislio da će biti toliko teška. Baterije, kaciga, sve skupa je težilo oko 20 kilograma - rekao je Wilder koji u ugovoru ima pravo na treću borbu, što je očekivano prihvatio.

Foto: Bradley Collyer/Press Association/PIXSELL

Novi nastavak njihovog rivalstva vjerojatno nas čeka do kraja godine. Nadamo se da će u sljedećem meču ipak obuči nešto lakši kostim kako bi mogao pokazati što zna.