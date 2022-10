Trener Varaždina: Crveni? Ne znam više što je faul. Kolariću sam čestitao na fair-playu

Dinamo je u 13. kolu SuperSport HNL-a pobijedio Varaždin 3-1. Komentar utakmice dao je trener Varaždina Mario Kovačević.

'Eh, da nismo dobili crveni...'

- Čestitam Dinamu na pobjedi. Došli smo odigrati dobru utakmicu, dobro ušli u prvih pola sata. Poveli, lijep gol. Ne mogu pričati što bi bilo kad bi bilo da nismo dobili crveni. Braniti se sat vremena protiv Dinama... Pokušali smo zabiti drugi gol, izaći nekoliko puta. Ulazak Brune Petkovića prelomio je utakmicu. Čestitam mojim igračima na borbenosti.

Prvi gol dobili ste iz kontre...

- Nismo bili pod pritiskom. Pogrešan pas, brza akcija, centaršut i gol. Petkovića je u takvoj situaciji teško zaustaviti. Vidjeli ste kasnije i taj drugi i treći gol.

U 60. minuti vadili ste Teklića i Stanića.

- Puclina i Elezija nije bilo, bolesni su, Jozo Stanić imao je problema s virozom, jedva je izdržao do 60. minute, kao i Tonio Teklić, koji je vukao ozljedu kroz cijeli tjedan. Bez njih dvojice nismo ista momčad.

- Ne znam više što je faul, a što nije. Stvarno ne igramo grubo. Ma, bolje da ne komentiram suđenje. Poštujem ih. Vidio sam sad snimku. Herrera je izbio loptu. Napravili smo dva faula do tog trenutka i dobili crveni...

'Čestitao sam Kolariću'

Imate li cilj da budete četvrti?

- Volio bih zbog momaka. Ne želim ih sputavati. Igramo dobro. Cilj je ostati u ligi, ali bolje biti četvrti nego osmi ili deveti.

Vaš igrač Matija Kolarić u 57. je pao. Sudac Patrik Kolarić pokazao je penal, ali Matija je priznao da ga nije bilo pa je odluka poništena.

- Vidio sam to. Mislim da stvarno to treba naglasiti. Tako pošten dečko. Mi smo iskreni, ne zanimaju nas takvi penali. Nisam bio ljut na njega, naprotiv, čestitao sam mu. Instinktivno je pao jer je i on jedva došao do lopte.

'Petković je majstor'

Komentar je dao i Ante Čačić.

- U najavi sam rekao da će biti težak protivnik. Došao nam je nakon jednog emotivnog pražnjenja u Europi. Varaždin ima dobar nogomet, ima preskromnu količinu bodova s obzirom na prezentacije na terenu. Olako smo primili prvi gol. Neke igrače morali smo sačuvati i odmarati - rekao je Čačić u uvodu pa nastavio:

- Crveni nam je olakšao situaciju na terenu, iako smo i prije toga imali dva-tri pokušaja da dođemo do poravnanja. Igrači koji su ušli s klupe donijeli su pomak u igri. Prije svega mislim na Brunu Petkovića. Imao je realizaciju i asistenciju. Moram biti i više nego zadovoljan s obzirom na tajming utakmice. Imamo 34 boda od 36. Moram po ne znam koji put čestitati svojim igračima.

Slijedi Hajduk na Poljudu.

- Sad dolaze utakmice u kojima ne moram specijalno motivirati igrače. Derbi s Hajdukom pa Milan kod kuće, potom Osijek. Ponavljam, Dinamo radi dobre stvari. Igrači koji nisu starteri, kad uđu, nastoje se prezentirati u što boljem svjetlu. Kad bi bilo suprotno, to bi značilo da tonus momčadi nije pravi.

'Moramo biti kao bake sa zimnicom'

Hoćete li se stići odmoriti do Hajduka?

- Do Hajduka je pet dana, to je dovoljno. Sad sam odmorio Dinu Perića, Arijana Ademija i Mislava Oršića. Ova tri boda nam drže atmosferu. Moram uvijek gledati preko brda, planirati, odmarati igrače po putu.

- On je tih 30 minuta odradio fenomenalno. Prisutnost u igri, agilnost. To je bilo plodonosno. Nije lako ući u igru pri negativnom rezultatu. Veseli me gol koji je postigao s prve stative. To je ono što češće želim vidjeti od njega.

- Kad god se ostvaruju bodovi, bliže smo cilju, osvajanju prvenstva. U prvenstvu ima vremena za popravke. Tek smo ušli u drugi krug od četiri. Do kraja su još 24 utakmice, polako. Rekao sam igračima da spremaju bodove kao njihove bake zimnicu. Da se nađe, zaliha... Nastupi u LP-u? Da nam je netko rekao da ćemo u petom kolu ovisiti sami o sebi, odmah bismo to potpisali - zaključio je.

