Trener Vikinga: Mi smo kao muž i žena s djecom! Kapetan Tripić: Bad Blue Boysi su jedinstveni...

Viking je u Zagrebu od nedjelje i norveški prvak je u ponedjeljak je odradio posljednju pripremu za ono zbog čega je i stigao u hrvatsku metropolu, a to je prva utakmica play-offa za Ligu prvaka s Dinamom. Nakon kratke kiše tijekom dana, koja nije uspjela spustiti visoke temperature, momčad iz Stavangera u predvečernjim je satima izašla na travnjak Maksimira.

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Tamo ih u utorak od 21 sat čeka prvi od dva susreta protiv 'modrih' u borbi za mjesto u Ligi prvaka. Uoči treninga pred novinare su sjeli Vikingov kapetan Zlatko Tripić i Morten Jensen, jedan od dvojice trenera koji vode norvešku momčad.

Tripić, 33-godišnji nogometaš rođen u Rijeci, nije skrivao koliko mu znači povratak u Hrvatsku i činjenica da će upravo protiv Dinama imati priliku igrati veliku europsku utakmicu na ovim prostorima.

- Rođen sam u Rijeci, roditelji su mi iz Bosne, ali odrastao sam u Norveškoj i cijeli život proveo tamo. Govorio sam da mi je želja jednom odigrati europsku utakmicu na ovim prostorima, a Dinamo je jedan od najvećih klubova koje ovdje možete dobiti. Za mene je ovo san i prekrasna prilika. Drago mi je što sam ponovno u Hrvatskoj, rekao je Tripić.

Zagreb: Konferencija za medije Vikinga uoči utakmice protiv Dinama | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iako će mu povratak u domovinu sigurno ostati u lijepom sjećanju, emocije će morati ostaviti po strani kada utakmica počne. Viking u Zagreb nije stigao samo odraditi europski izlet.

- Naravno da želimo pobijediti. Znamo da je Dinamo vrhunska momčad i svjesni smo kakav nas protivnik čeka, ali pokušat ćemo napraviti sve što možemo kako bismo prošli dalje, dodao je kapetan.

Jensen je objasnio kako izgleda svakodnevni rad kada momčad vode dvojica trenera. Viking je specifičan upravo po tome što stručni stožer dijeli glavne odgovornosti između Mortena Jensena i njegovog kolege.

- Puno ljudi nas to pita. Zajedno razgovaramo, raspravljamo o stvarima i na kraju pronađemo rješenje. Poznajemo se već 15 godina pa smo stvarno dobro uigrani. Mi smo kao muž i žena koji zajedno odgajaju djecu, našalio se.

Zagreb: Konferencija za medije Vikinga uoči utakmice protiv Dinama | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

A je li nakon toliko godina moguće da dođe do "rastave"?

- Ne, još smo vjenčani, odgovorio je uz osmijeh.

Poseban dio razgovora bio je posvećen onome što Viking čeka na tribinama. Tripić jako dobro zna kakvu će podršku imati Dinamo i nije skrivao da upravo atmosfera može biti jedan od posebnih elemenata dvoboja.

- Za ovakve utakmice morate probuditi mentalitet koji postoji na ovim prostorima. Navijači će biti sjajni i napravit će nevjerojatnu atmosferu. Na takvo nešto nismo navikli u Norveškoj, ali upravo zbog toga trebamo uživati. Ovo je velika prilika i ponosan trenutak za sve ljude koji vole Viking", rekao je.

Norvežani su već imali priliku igrati na velikim stadionima i pred bučnim publikama, no Tripić smatra da ono što ih čeka u Maksimiru pripada posebnoj kategoriji.

- Već sam gledao Dinamo u europskim utakmicama i znam koliko su navijači važni. Igrali smo na velikim stadionima i pred dobrim atmosferama, ali Bad Blue Boysi su jedinstveni. Želimo igrati upravo u takvom ambijentu. Brann i Rosenborg imaju odlične navijače i atmosferu u Norveškoj, ali to neće biti ni blizu onome što nas čeka u Zagrebu.

Zagreb: Konferencija za medije Vikinga uoči utakmice protiv Dinama | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kapetan Vikinga na kraju je dobio pitanje o tome kako je igrati pod dvojicom trenera. Umjesto ozbiljnog odgovora, odlučio je dodatno nasmijati prisutne.

- Uh, zajeb... Ma šalim se. Top je. Oni su veliki prijatelji, imaju veliko međusobno poštovanje i svi smo navikli na njihov način rada. S njima smo osvojili naslov i stvarno mi je drago gledati kako zajedno funkcioniraju. Velika su inspiracija i pokazuju da nogomet ne mora uvijek izgledati na jedan te isti način.

A onda je stiglo i pitanje koje se samo nametnulo: ako već radi s dvojicom trenera, postoji li ipak jedan koji mu je draži?

- Onaj drugi, kratko je odgovorio Tripić na hrvatskom, uz tipičan bosanski štih, prije nego što je namignuo treneru koji je sjedio pokraj njega.

U dvorani je odmah nastao smijeh. Norveški dio delegacije nije isprva shvatio zašto je odgovor izazvao takvu reakciju, no Tripićeva mala šala bila je savršen završetak konferencije uoči najveće utakmice koju Viking u ovom trenutku može igrati.