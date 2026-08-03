Trener Vikinga najavio Dinamo: Baš težak ždrijeb, oni su favoriti

Dinamo će u play-offu Lige prvaka, ako prođe Sopićev Kauno Žalgiris, igrati protiv Vikinga, norveškog prvaka koji je nakon 34 godine osvojio naslov i skinuo s trona Bodo/Glimt. Dinamo će prvu utakmicu play-offa igrati na Maksimiru, dok će uzvrat odigrati u Norveškoj. Prve utakmice ove faze Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati 25. i 26. kolovoza.

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Nakon ždrijeba oglasio se trener Vikinga Morten Jensen.

- Bilo je onako kako smo očekivali - težak ždrijeb, ali tako je uvijek u doigravanju. Najviše nas veseli to što ćemo prvu utakmicu igrati u gostima, a zatim odlučujući susret kod kuće u Stavangeru.

Svjestan je kako su 'modri' izraziti favorit na dvomeču, ako do njega dođe.

- Hrvatski prvak je favorit, ali oni prvo moraju odigrati svoje utakmice. Vidjet ćemo što će se dogoditi. U svakom slučaju, čeka nas težak i kvalitetan protivnik. Doista se veselimo ovoj prilici. U utakmicama doigravanja uvijek postoji realna mogućnost za prolazak.

Foto: MARIUS SIMENSEN/BILDBYRAN

Jensen je na klupi Vikinga od 2021. godine i 203 puta je vodio norveškog aktualnog prvaka. Ugovor s klubom ima do 2029. godine i do sad je ostvario 121 pobjedu, 35 remija i 47 poraza.