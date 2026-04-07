Trener Vukovara moli Dinamo: 'Dopustite nam da oni zaigraju'

Vukovar i Lokomotiva sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Drama u Gradskom vrtu! Vukovar i Lokomotiva remizirali 1-1, Jelavić bijesan, poništen gol Gonzaleza! Trener Vukovara moli Dinamo da pusti posuđene igrače da igraju protiv njih u sljedećem kolu

Vukovar i Lokomotiva remizirali su u utorak 1-1 u Gradskom vrtu uz poništen gol Robina Gonzaleza sredinom prvog poluvremena kod 0-0. I jedni i drugi imali su pritužbe na suđenje, ludio je i Nikica Jelavić u jednom trenutku kod pomoćnog suca.

- Nismo ih podcijenili iako su zadnji i grčevita im je borba za ostanak. Dominirali smo u posjedu, ali bilo je to jalovo i bez šansi. Poveli smo u drugom poluvremenu na vrijeme, ali nakon tog gola smo pali i primili gol za 1-1. Onda je to izgledalo kao rasulo - bio je iskren bivši "vatreni" kao trener lokosa i dodao:

- Ne mogu biti nezadovoljan rezultatom, ali moramo popraviti igru. Očekivali smo malo više, ali bilo je bitno ne izgubiti i zadržati odstojanje od deset bodova. Ništa još nije gotovo, ja pušem i na hladno...

Novi trener Vukovara prekinuo je niz od četiri poraza.

- Većim dijelom kontrolirali smo utakmicu određenom energijom, jako dobrom organizacijom i požrtvovnošću. U napadu smo bili jako opasni i kroz međuprostore dolazili u prilike koje nismo realizirali. Dali smo protivniku tu jednu, nesretno i nespretno, bili smo tu mekani - rekao je Stipić.

U idućem kolu Vukovar će u ponedjeljak dočekati i drugog zagrebačkog prvoligaša Dinamo u Gradskom vrtu, a Stipić je uputio i poseban apel "modrima" s obzirom na dvojicu njihovih igrača koji su tamo na posudbi i nemaju pravo nastupa dogovorom klubova.

- Molim ih ovom prilikom da nam puste Živkovića i Čaića da igraju, da se uigramo. Ako su nam ih i posudili, nisu zato što su predobri za Dinamo, nego zato što trebaju igrati negdje. Ako se boje da ne igraju protiv njih, onda ih nisu trebali ni posuditi. Vjerujemo da možemo nešto otkinuti i Dinamu. Bit će jako teško, naravno, Dinamo je avion u HNL-u, ali će i nama ta utakmica poslužiti - rekao je trener Vukovara.

VIDEO Istra - Hajduk 1-3: 'Bili' dominirali na pogon sjajnog Livaje i lako stigli do pobjede
28. KOLO HNL-A

VIDEO Istra - Hajduk 1-3: 'Bili' dominirali na pogon sjajnog Livaje i lako stigli do pobjede

ISTRA - HAJDUK 1-3 Najbolji igrač "bilih" bio je Marko Livaja koji je dva puta pogađa mrežu domaćina. Prvi put u 23. minuti, a potom i u 58.
VIDEO Napoli - Milan 1-0: Poraz 'rossonera' i vjerojatni oproštaj od pohoda na vrh prvenstva
SERIE A

VIDEO Napoli - Milan 1-0: Poraz 'rossonera' i vjerojatni oproštaj od pohoda na vrh prvenstva

NAPOLI - MILAN 1- 0 Ključan trenutak utakmice dogodio se u 79. minuti kada je Politano, samo pet minuta nakon ulaska u igru, zabio za pobjedu
Ivan (10) brani penale kao od šale, a Hrvatsku je nosio do vrha svijeta: 'Tako je siguran'
HEROJ MEĐU STATIVAMA

Ivan (10) brani penale kao od šale, a Hrvatsku je nosio do vrha svijeta: 'Tako je siguran'

Ivan Rac (10) u polufinalu Barcelona Academy World Cupa obranio je penal upravo selekciji iz Barcelone i odveo Hrvatsku u finale, a kasnije i do trofeja. Ivan je skroman, zabavljač, a na golu je pravi majstor

