Trener Zagreba uoči Barcelone: 'Polako rastemo, a uz veliku podršku možemo do bodova'

Nakon dva uvodna poraza, pred rukometašima Zagreba utakmica je 3. kola B skupine Lige prvaka. U četvrtak u zagrebačku Arenu dolazi španjolska Barcelona. Hrvatski prvak je u novu europsku sezonu ušao s gostujućim porazima od Eurofarm Pelistera (23-25) i Orlen Wisle Plock (27-30). S druge strane Barca je dobila Gudme (37-32), a potom kod kuće izgubila od Magdeburga (21-22).

Zagreb: Rukometno prvenstvo Hrvatske, RK Zagreb - MRK Čakovec | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Nije ugodan osjećaj kada se gubi. U prva dva kola išli smo po pobjedu, ali, nažalost, to nismo uspjeli ostvariti. Ipak, vjerujem da ova ekipa ima puno prostora za napredak i da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu. U goste nam sada dolazi Barca, uvijek iznimno jaka momčad. Sigurno nas čeka težak ispit u četvrtak, ali uz pravi angažman i podršku naše publike s tribina vjerujem da možemo odigrati dobru utakmicu i doći do bodova - kazao je trener Andrija Nikolić.

Konferenciji za novinar prisustvovali su i rukometaši Igor Karačić i Filip Glavaš.

- Jedva čekam tu prvu domaću utakmicu u Areni. Otkad sam došao u Zagreb stalno smo na putovanjima i gostovanjima, i iskreno se veselim igrati pred našom publikom - rekao je Karačić koji se ovoga ljeta nakon 15 godina vratio u Hrvatsku.

Zagreb i Trogir sastali se u 1. kolu Paket24 Premijer lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Veselim se ponovno doživjeti emociju koju smo osjetili pred našim ljudima na Svjetskom prvenstvu. Nije lako nadomjestiti tri ili četiri stožerna igrača koja je Zagreb izgubio od kraja prošle sezone, i zato ponavljam da će nam trebati vremena da se posložimo i uigramo kako treba. Molio bih sve da pokažu malo strpljenja i vjere u ovog trenera i u ovu ekipu. Ono što ja, ispred svlačionice, mogu reći jest da ćemo trenirati, pripremati se i iz utakmice u utakmicu davati svoj maksimum na terenu. Vjerujem da ova ekipa ima to nešto i da će se to s vremenom i pokazati - dodao je.

I Filip Glavaš je naglasio kako četvrtak donosi novu priliku za dokazivanje.

- Žao nam je zbog poraza u prva dva kola. Dali smo sve od sebe, ali nešto je nedostajalo. Bez obzira na ime protivnika, četvrtak donosi novu priliku za dokazivanje. Novih 60 minuta u kojima se iskreno nadam da ćemo pružiti fantastičnu partiju i uz podršku naših navijača, koje ovim putem pozivam da dođu u što većem broju, prirediti pravo iznenađenje - poručio je.

Nakon prva dva kola na vrhu skupine su Magdeburg i Wisla sa po dvije pobjede, a osim Zagreba dva poraza je upisao i Gudme. Susret Zagreba i Barcelone je u četvrtak, 25. rujna s početkom u 18.45 sati u Areni Zagreb.