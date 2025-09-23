Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRAŽE PRVU POBJEDU

Trener Zagreba uoči Barcelone: 'Polako rastemo, a uz veliku podršku možemo do bodova'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Trener Zagreba uoči Barcelone: 'Polako rastemo, a uz veliku podršku možemo do bodova'
Susret 5. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Barce | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nije lako nadomjestiti tri ili četiri stožerna igrača koja je Zagreb izgubio od kraja prošle sezone, i zato ponavljam da će nam trebati vremena da se posložimo i uigramo kako treba, rekao je Igor Karačić

Nakon dva uvodna poraza, pred rukometašima Zagreba utakmica je 3. kola B skupine Lige prvaka. U četvrtak u zagrebačku Arenu dolazi španjolska Barcelona. Hrvatski prvak je u novu europsku sezonu ušao s gostujućim porazima od Eurofarm Pelistera (23-25) i Orlen Wisle Plock (27-30). S druge strane Barca je dobila Gudme (37-32), a potom kod kuće izgubila od Magdeburga (21-22).

Zagreb: Rukometno prvenstvo Hrvatske, RK Zagreb - MRK Čakovec
Zagreb: Rukometno prvenstvo Hrvatske, RK Zagreb - MRK Čakovec | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Nije ugodan osjećaj kada se gubi. U prva dva kola išli smo po pobjedu, ali, nažalost, to nismo uspjeli ostvariti. Ipak, vjerujem da ova ekipa ima puno prostora za napredak i da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu. U goste nam sada dolazi Barca, uvijek iznimno jaka momčad. Sigurno nas čeka težak ispit u četvrtak, ali uz pravi angažman i podršku naše publike s tribina vjerujem da možemo odigrati dobru utakmicu i doći do bodova - kazao je trener Andrija Nikolić.

Konferenciji za novinar prisustvovali su i rukometaši Igor Karačić i Filip Glavaš.

- Jedva čekam tu prvu domaću utakmicu u Areni. Otkad sam došao u Zagreb stalno smo na putovanjima i gostovanjima, i iskreno se veselim igrati pred našom publikom - rekao je Karačić koji se ovoga ljeta nakon 15 godina vratio u Hrvatsku.

Zagreb i Trogir sastali se u 1. kolu Paket24 Premijer lige
Zagreb i Trogir sastali se u 1. kolu Paket24 Premijer lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Veselim se ponovno doživjeti emociju koju smo osjetili pred našim ljudima na Svjetskom prvenstvu. Nije lako nadomjestiti tri ili četiri stožerna igrača koja je Zagreb izgubio od kraja prošle sezone, i zato ponavljam da će nam trebati vremena da se posložimo i uigramo kako treba. Molio bih sve da pokažu malo strpljenja i vjere u ovog trenera i u ovu ekipu. Ono što ja, ispred svlačionice, mogu reći jest da ćemo trenirati, pripremati se i iz utakmice u utakmicu davati svoj maksimum na terenu. Vjerujem da ova ekipa ima to nešto i da će se to s vremenom i pokazati - dodao je.

DRUGI PORAZ Zagreb bez boda, a u Arenu dolazi Barcelona: Bez Srne još nema obrane ni vanjskog šuta
Zagreb bez boda, a u Arenu dolazi Barcelona: Bez Srne još nema obrane ni vanjskog šuta
DRUGO KOLO Novi poraz Zagreba u Ligi prvaka! Izludio ih Alilović
Novi poraz Zagreba u Ligi prvaka! Izludio ih Alilović

I Filip Glavaš je naglasio kako četvrtak donosi novu priliku za dokazivanje.

- Žao nam je zbog poraza u prva dva kola. Dali smo sve od sebe, ali nešto je nedostajalo. Bez obzira na ime protivnika, četvrtak donosi novu priliku za dokazivanje. Novih 60 minuta u kojima se iskreno nadam da ćemo pružiti fantastičnu partiju i uz podršku naših navijača, koje ovim putem pozivam da dođu u što većem broju, prirediti pravo iznenađenje - poručio je.

Nakon prva dva kola na vrhu skupine su Magdeburg i Wisla sa po dvije pobjede, a osim Zagreba dva poraza je upisao i Gudme. Susret Zagreba i Barcelone je u četvrtak, 25. rujna s početkom u 18.45 sati u Areni Zagreb.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?
LEO I CRISTIANO DOMINIRALI

FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?

Lionel Messi osvojio ih je osam, Cristiano Ronaldo pet. Luka Modrić prekinuo je njihovu dominaciju, a Dembele je zadnji osvojio Zlatnu loptu. Cannavaro je jedini branič u 21. stoljeću koji je zasjeo na vrh...
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala
CEREMONIJA IZ PARIZA

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala

Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu. Iza Francuza je ostao Lamine Yamal, treći u poretku je Vitinha, četvrti Mohamed Salah, a top 5 zatvara zvijezda Barcelone, Raphinha
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025