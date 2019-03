Trener Zmaja: Pa nisam kreten da stavljam bolesnog igrača...

Jure Pušić (20), igrač trećeligaša Zmaja iz Blata se srušio na utakmici sa Zagorom.

Nije se osjećao dobro pa je zatražio zamjenu, a ubrzo nakon toga se srušio na travu. Najmlađem igraču Zmaja suigrači su odmah pritrčali pomoći, došao je i sudac, a liječnica je s druge strane terena potrčala na njihovo glasno dozivanje i mahanje.

- Nije istina da se Jure Pušić (20) onesvijestio. Došla mu je samo neka slabost, kazao nam je trener BŠK Zmaja Mario Svaguša o mladom igraču koji se srušio u nedjelju na utakmici na otoku Korčuli.

Je li istina da je igrač imao epilepsiju i da se prije rušio?

- Nije istina. Da, on pije medikamente, ali ne za epilepsiju, ali o njegovim privatnim problemima zbilja ne želim govoriti u javnosti. Prije dvije-tri godine imao je potres mozga i to je to. Uredno je prošao sve liječničke preglede tu u Veloj Luci, napravljen mu je EKG i ultrazvuk, sve je bilo uredno. Zar mislite da sam kreten da stavljam igrača koji nije sposoban igrati - rekao je Svaguša pa dodao:

- Jure Pušić jedan je od najspremnijih igrača 3. HNL. Ima sjajno tijelo i bez problema može odgovoriti zahtjevima trećeligaškog nogometa.

Kako komentirate navode ljudi na društvenim mrežama koji pišu da je Jure Pušić imao nekoliko potresa mozga?

- Dezinformacije! To što pišu ljudi iz Neretvanca i slični nema veze s istinom. Bio sam trener u tom Neretvancu prošle godine i tamo liječničke preglede ovjerava veterinar! Ovdje u Blatu je sve uredno - rekao nam je trener Zmaja.

Hoće li Pušić ići na dodatne pretrage?

- Tijekom utakmice je sjedio pored mene na klupi, a onda sam ga osobno odvezao u Metković gdje ga je dočekao otac. Nema potrebe za dodatnim pregledima. Čuo sam se s Pušićem preko poruka, kazao mi je da je sve u redu i da se vidimo sutra na treningu. Znate, on je ostao bez tih lijekova koje uzima jer je inače iz Širokog i tamo ih kupuje, a ovdje u Hrvatskoj ih nije mogao naći - završio je Svaguša.