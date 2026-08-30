Trenera Barcelone upitali o Livakovićevoj budućnosti: On točno zna kakva je situacija

Trener španjolskog nogometnog prvaka Barcelone, Hansi Flick, rekao je u nedjelju da je novopridošli hrvatski vratar Dominik Livaković (31) "budućnost" kluba, što bi moglo značiti da će imati status trećeg vratar u momčadi ili u iduća dva dana otići na posudbu.

Flick je na konferenciji za medije, uoči sutrašnje utakmice s Rayo Vallecanom, bio upitan kakva mu je namjera s Livakovićem i hoće li on biti rezervni vratar umjesto Wojciecha Szczesnyja (36).

"Ne, sretni smo sa Szczesnyjem. Dominik točno zna kakva je situacija. Sretni smo, također, što imamo na raspolaganju tako iskusnog vratara. Osim toga doveden je zbog budućnosti, to je bila ideja, da se osiguramo za budućnost", izjavio je njemački trener.

Livaković, doveden u četvrtak iz turskog Fenerbahčea, trenirao je posljednja tri dana s novim suigračima u Barceloni. Prijelazni rok u Španjolskoj zatvara se u utorak. Do tada možda ode na jednogodišnju posudbu dok ne istekne ugovor Szczesnyju ili će ostati u katalonskom klubu u svojstvu trećeg vratara.

Prvi vratar Joan Garcia (25) zasad je sačuvao netaknutom mrežu u početna dva prvenstvena kola u kojima je Barcelona pobijedila s 5-0 Elche i s 2-0 Athletic Bilbao.

Livaković, koji je potpisao ugovor na četiri godine, prošlo ljeto je došao iz Fenerbahčea na posudbu u obližnju Gironu. Napustio ju je tijekom zime bez upisanog nastupa jer jer njen trener davao prednost Paulu Gazzanigi. Prešao je u zagrebački Dinamo gdje se vratio u formu i uspješno branio na Svjetskom prvenstvu.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon prvenstva se vratio u Fenerbahče, gdje je prvi vratar Brazilac Ederson, pa su ga agenti ponudili Barceloni. U sklopu tog posla postojala je ideja da ovu sezonu provede na jednogodišnjoj posudbi u Dinamu s kojim je lani osvojio hrvatsko prvenstvo i Kup.

Livaković sutra neće biti na klupi Barcelone protiv Rayo Vallecana jer trenutačno nije registriran pri La Ligi za nastupe u španjolskom prvenstvu.

Barcelona je istovremeno usredotočena na dovođenje napadača nakon što su mu ljetos otišli Ferran Torres i Robert Lewandowski. Flick je odbio govoriti o argentinskom napadaču Atletico Madrida, Julianu Alvarezu, kojeg bi klub htio vidjeti na Camp Nou.

"Zadovoljan sam svojom momčadi. Sportski direktor Deco radi na tome da vidi može li dodatno ojačati momčad. Ali nemamo nikakav pritisak. Dosad je odradio fantastičan posao", izjavio je. "Što se mene tiče, sve je u redu. Vidim kvalitetu na treninzima i dobro smo. Idemo pravim putem", poručio je Flick.