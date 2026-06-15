Trenerska legenda nije mogla zadržati suze zbog teško bolesne kćeri: 'Preplavilo me...'

Dok je s razglasa odjekivala himna, a kamere su bile uperene u lica igrača, jedan čovjek na klupi nije mogao suspregnuti emocije. Dick Advocaat, 78-godišnji nizozemski strateg na klupi Curaçaa, brisao je suze uoči povijesne, prve utakmice svoje momčadi na Svjetskom prvenstvu protiv moćne Njemačke. Za malenu karipsku državu od svega 155 tisuća stanovnika, sami dolazak na veliku scenu bio je ostvarenje sna. No, za najstarijeg izbornika u povijesti Mundijala, te su suze bile kulminacija višemjesečne osobne agonije i drame koja je njegov dolazak u Sjevernu Ameriku umalo učinila nemogućim.

Odustajanje od sna zbog kćerine bolesti

Samo nekoliko mjeseci ranije, u veljači, Advocaat je šokirao nogometni svijet. Nakon što je senzacionalno odveo Curaçao na njihovo prvo Svjetsko prvenstvo, donio je tešku odluku i podnio ostavku. Razlog nije bio profesionalne, već duboko osobne prirode - teška bolest njegove kćeri. Iskusni trener, koji je u karijeri vodio reprezentacije Nizozemske i Južne Koreje na svjetskim prvenstvima, odlučio je da je obitelj važnija od svega.

Curaçao'nun attığı gol sonrası ağlayan Dick Advocaat:

“Ben artık yaşlı bir adamım ve bu benim son Dünya Kupam olacak.. O an sadece duygusal boşluğuma denk geldi ve istemsiz ağladım!”#worldcup2026 #FifaDünyaKupası

pic.twitter.com/PsqA0hKpEh — Spot_ (@spotmalumat) June 15, 2026

Njegov odlazak stvorio je kaos u nogometnom savezu. Kao zamjena je doveden njegov sunarodnjak Fred Rutten, no pod njegovim vodstvom momčad je zabilježila poraze u prijateljskim utakmicama protiv Kine i Australije. Atmosfera u svlačionici postajala je sve lošija, a igrači i ključni sponzori, prema navodima tamošnjih medija, vršili su pritisak na savez da pokuša vratiti čovjeka koji ih je i doveo do povijesnog uspjeha. Iako je savez isprva stao iza Ruttena, postalo je jasno da je situacija neodrživa.

Dramatičan povratak u posljednji tren

Početkom svibnja, dogodio se preokret. Zdravstveno stanje Advocaatove kćeri neočekivano se poboljšalo, što je iskusnom strategu dalo zeleno svjetlo za povratak poslu koji najviše voli. Nakon "otvorenih i konstruktivnih" razgovora, Fred Rutten je napustio klupu, a nogometni savez Curaçaa je 11. svibnja potvrdio ono čemu su se svi nadali - Dick Advocaat se vraća kako bi vodio naciju na njihovom debitantskom nastupu. Time je osigurana stabilnost i vraćen autoritet u svlačionicu uoči najvećeg izazova.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Upravo je ta emotivna pozadina dovela do suza prije početka utakmice s Njemačkom. Dok je stajao uz aut-liniju, Advocaat nije razmišljao samo o taktici protiv četverostrukih svjetskih prvaka, već i o teškim danima koji su bili iza njega i njegove obitelji.

‌- To je povezano s radošću ljudi na Curaçau. Možda je to i do mojih godina, ali to su trenuci kada emocije jednostavno isplivaju na površinu. Preplavilo me - objasnio je kasnije.

Ponos unatoč teškom porazu

Na terenu se odvijala očekivana priča. Njemačka, koju vodi najmlađi izbornik na turniru Julian Nagelsmann (38), dominirala je protiv nogometnog "Davida". Ipak, u 21. minuti dogodio se trenutak za povijest. Livano Comenencia zabio je gol za 1-1, prvi pogodak Curaçaa ikad na svjetskim prvenstvima. Tribine su eksplodirale, a Advocaat je ponovno bio vidno emotivan. Iako je radost kratko trajala i Njemačka je na kraju slavila s visokih 7-1, taj jedan gol značio je sve.

‌- Ovo nije sramota. Mislim da i dalje možemo biti ponosni - izjavio je Advocaat nakon utakmice.

‌- Taj pogodak je bio apsolutno fantastičan za sve nas, za cijelu naciju. Mi smo mala zemlja u usporedbi s Njemačkom, ali došli smo se boriti. Samo biti ovdje je sjajno za igrače i državu, no željeli smo pokazati od čega smo sazdani. Mislim da smo u tome uspjeli.

