Velika hrvatska kuća, tako se zvala. Objekt od dvjestotinjak kvadrata, nasuprot skijaške staze u Sestriereu. Zimske olimpijske igre 2006. godine. Niti jedna reprezentacija nije imala kuću na takvoj lokaciji. Svake večeri, oko 21 sat u kuću bi navratio Ante Kostelić.



- Gasite cigarete, dolazi Gips - netko bi uvijek doviknuo i uz mahanje svakojakih knjiga brzo bi prostorija izgledala uredno kao apoteka.





Nije Gips nikome branio pušenje, bio je to respekt i ogromno poštovanje.



- Ne kužim pušenje - rekao bi čim bi ušao.



- Ajde, kužim da se netko napije, popije malo vina, pivo, valjda ima neki gušt, u nekom si elementu, ali te pljuge... uvučeš, ispušeš... Fakat ne kužim - nastavio bi, iako u prostoriji od njegova dolaska nitko nije ni pomislio zapaliti.



Tu večer, koja je bila posebna jer je Ivica osvojio svoju prvu olimpijsku medalju i ostvario dječački san, Ante Kostelić pričao je o alkoholu i cigaretama, nešto kasnije o afričkom kontinentu. Trener, toliko načitan da je i u jeku najvećih pobjeda Janice i Ivice mogao pričati o baš svemu.





S Janicom i Ivicom počeo je vrlo rano, Ivica je imao 13, Janica 10, kad su spavali na otvorenom, a Ante se znao spuštati u elitne hotele i kockati za sitan novac. Jednom se pohvalio da je zaradio 12.000 šilinga, što je bilo pravo bogatstvo. No to je jedna druga priča. Ivica je bio sjajan tehničar, Janica je bila rođena pobjednica. U posljednjoj sezoni dječjeg skijanja, bilo je to 1996., Ante je od Janice napravio pobjednicu. Nastupila je u 22 dječje utrke i pobijedila, zar ste sumnjali, na svih 22. U Hrvatskoj su se počeli rađati šampioni. Malo je tko vjerovao, osim Gipsa, koji je govorio.





- Jedva čekam da vidim kako će Austrijanci, Švicarci i ostali lomiti jezik izgovarajući prezime Kostelić. U skijanju nema varanja, nema suca koji ti može ukrasti pobjedu. Samo štoperica, štoperica je ta koja ti veli jesi li prvi ili peti.



Tako je razmišljao. Kakav je bio sportaš najbolje će vam oslikati utrka u Mariboru, iz 2006. godine Ante Kostelić postavljao je drugi lauf i jako puno skijašica nije uspjelo završiti utrku, nisu uspjeli preskočiti Gipsovu zamku. Janica je u tom trenutku bila vodeća i u kućici je ostala samo Marlies Schild. Jedna jedina skijašica.



- Pripazi malo - počeo je Gips i dao joj savjete o stazi. Otkrio joj tajne koje je znala samo Janica.



Schild je pobijedila, prestigla je Janicu za 57 stotinki samo jer joj je omogućio - Janičin otac.





- To je prava staza, kad pola njih ne završi. Pa tko bi gledal Formulu 1 da svi dođu na cilj - rekao nam je nakon utrke.



Kad se Janica umirovila 2006. godine, posvetio se Ivici i od njega napravio šampiona, jednog od najboljih skijaša u povijesti. Kada je u siječnju 2011. osvojio 999 bodova, više nego ijedan skijaš do kraja sezone, opet smo pričali o nečemu "desetom".



- Znaš kaj, pazi kaj ti velim, u rukometu bu golmani odlučivali sve. Ne bu napad bil taj koji će odlučivati, golmani. Ako golman neće imati deset obrana, nećeš moći nikoga pobijediti - rekao je u Wengenu.



Sjetio sam se toga pet, šest godina kasnije kad su svi rukometni treneri počeli pričati da je najvažnija karika u rukometu - golman.

Ante Kostelić bio je trener ispred vremena. Znao je biti i shrvan, pogađala ga je nepravda.



- Gledam kako Ivičko skija, stalno gledam te lijepe zavoje i kroz glavu mi prolazi jedna nedavno objavljena tablica. Pazite, na listi deset najboljih hrvatskih sportaša njega nema. Ne-ma! Pa kaj to nije strašan štos?! Zamisli da se netko usudi sve ove Ivičine medalje, pobjede i čuda koja je postigao prebrisati i ne uvrstiti ga među deset najboljih. Pa to je komedija...





Da, bila je to zaista komedija. Ili štos, kako vam je draže. Među deset najboljih hrvatskih sportaša nije bilo Ivice Kostelića. I to ga je pogodilo. Trenera koji je za Hrvatsku osvojio četiri Velika globusa, deset, pazite, deset olimpijskih medalja, osam svjetskih medalja, 115 postolja u Svjetskom kupu i 56 pobjeda. No i kad bismo mu to spomenuli, znao bi okrenuti temu.



- Pusti sad to, gledam neki dan dokumentarac o životinjama i ne kužim zakaj slonovi bježe od lavica. Evo, stvarno ne kužim. Umjesto da ih nagaze, oni bježe... - rekao bi Gips.



Jesu li bili slonovi ili afrički bivoli, više se ne sjećam, ali nije shvaćao. Kao ni mnogi.



No na kraju, nije ni važno. U 83. godini trenerskog posla ostavio se jedan od najvećih trenera koje je svijet vidio. Djecu je počeo trenirati dok su praktički učili hodati, iako će reći:





- Ja sam ovu cijelu priču zamislio o Ivici i prije nego se rodio. Da, bit će vam čudno, ali tako je.



Možda će i Hrvatska jednog dana imati takvog trenera, nije nemoguće, no nikad nitko neće pobjeđivati lakoćom kojom su pobjeđivali Kostelići.



- Ma, pusti to, mali, je li znaš tko ovo pjeva - rekao je jednom, ima tome već 15 godina, dok je sa zvučnika u francuskom Val d'Isereu odzvanjao rock band.



U onoj buci teško se moglo razaznati.



- Ne znaš tko je to? Ma daj me nemoj zafrkavati. AC/DC - jedan od najboljih rock bandova. Samo, ovo je malo poznata stvar, pa me ne čudi da nitko ne zna. To je bend koji je obilježil cijelu jednu epohu.



I tu rečenicu sam zauvijek zapamtio. Ne zbog AC/DC, već zbog epohe. Možda ćete jednom, kad neko malo dijete pokaže prstom prema Gipsu i pita vas, tko je ovaj striček, reći upravo tako:



- Ne znaš tko je to? Ma daj me nemoj zafrkavati. To ti je Ante Kostelić, čovjek koji je obilježil cijelu jednu skijašku epohu.