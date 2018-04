Trenira u Zagrebu: Slijep je, ali u sparingu ne želi da ga štede

Na jednoj strani bivši borac i trener Marko Deša, na drugoj njegov imenjak Marko Predrag Stojanović. Sparing u zagrebačkom kondicijskom centru na Črnomercu počinje laganije, a potom kreće ozbiljno. Direkt, kroše, low kick...

Ništa neobično, sparing kao sparing, osim što je Marko Predrag Stojanović potpuno slijep. No da vam to nismo otkrili, teško da bi vam to uopće palo na pamet. Jer Marko je došao do te razine, ne samo da može udarati vreću i ostati u formi, već i ozbiljno sparirati unatoč hendikepu zbog kojeg ne traži baš nikakav popust.

Video je na Facebooku objavio kondicijski centar 4allGym:

- Ponos naše dvorane i neiscrpan izvor motivacije - piše iznad videa.

VIDEO

I stvarno, kad pogledate čovjeka koji je s ovakvim hendikepom savladao izuzetno težak i zahtjevan sport, dođe vam da se zapitate, postoje li stvarno problemi koji se ne mogu riješiti? Možda vam fali motivacije, hrabrosti, tko zna čega, da bi krenuli u rješavanje tih problema. Izdvojite nekoliko minuta pa pogledajte kako se s tim problemima u koštac uhvatio slijepi kickboksač.

Ako vas to ne motivira...