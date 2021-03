U hrvatskom trećeligašu Španskom nastavili su s natjecanjem u 3. HNL, a trenutno se nalaze na 14. mjestu. Također, zbog epidemiološke situacije čekaju povratak svog golmana Tylera Backa (27) iz SAD-a. A kako je tu završio? Otkrio nam je to prošle godine kad je trenirao s Mislavom Oršićem i pokušavao obraniti ono što ni Hugo Lloris nije uspio na Maksimiru.

Tylerov dolazak u Špansko možda i ne bi bio čudan da se ne radi o golmanu koji je branio u prvoj finskoj ligi, za RoPS. Tamo se susreo i s Lokomotivom u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali bio je treći izbor.

- Tamo je bilo prehladno! Ne možete zamisliti moj šok kad sam došao, a vani je bilo -30, Sunce nisam vidio tjednima... Volim putovati, ali rekao sam si da ne želim više ići u zemlje sjeverno od Njemačke - kaže kroz smijeh.

'Oršić ima bolji udarac od Rooneya'

Nakon Finske, Tyler je branio u Švedskoj pa potom godinu i pol bio bez kluba. Ipak, nije mirovao.

- Vratio sam se kući, u Washington. Roditelji mi žive nekoliko kilometara od grada. Trenirao sam tamo s D.C. Unitedom sedam mjeseci i dijelio svlačionicu s velikim Wayneom Rooneyem (34). Nakon treninga branio sam mu slobodnjake, čovjek je baš klasa i veliki radnik. Ipak, usudio bih se reći da Mislav Oršić ima i bolji udarac od njega! S Mislavom i Sandrom Kulenovićem sam tu u Španskom tijekom korona-pauze trenirao, održavao formu.

U Španskom je od dolaska bio nezamjenjiv među stativama, a klub mu maksimalno izlazi u susret.

- Moram im se zahvaliti jer sam propustio jedno kolo. Naime, za svoj YouTube kanal otišao sam snimiti reportažu u Manchester, s igračima Uniteda. Intervjuirao sam golmana Sergija Romera (33). Šteta što mi je njihova press služba cenzurirala "pola toga", ali OK, moraju njegovati imidž velikog kluba, haha - kaže Back pa dodaje:

- Obožavam putovati. Bio sam i na probama na Malti, igrao u Boliviji, Kostariki... Baš sam nedavno bio i na vašoj obali, u Šibeniku, Primoštenu i onom gradu na T... Joooj, kako se ono zove? Trogir, da! To je najljepši europski grad u kojem sam bio - priča nam oduševljeni Amerikanac.

Ima YouTube kanal sa 707 tisuća pretplatnika

A od čega zarađuje?

- Zarađujem od YouTubea! Vodim kanal s prijateljem Willom Johnom (35), možda ga se sjećate, igrao je prije nekoliko godina za Vinogradar, on tečno govori hrvatski, djevojka mu je iz Zagreba pa me on i doveo ovdje. Što snimamo? Razne vodiče kako napraviti nešto u nogometu. Will je krilo pa pokazuje driblinge, ja pokazujem bacanja, golmansku tehniku, kako oprati rukavice, imamo kanal od 707 tisuća pretplatnika - smije se simpatični Tyler pa dodaje:

- Ako s financijama malo i zapne, roditelji mi pošalju nešto. Ovdje baš uživam. Iskreno, baš i ne izlazim, nemam ni vremena jer par sati dnevno potrošim na uređivanje videa. Na snimanje ovakvih videa odlučio sam se jer u Americi puno djeca nema novca za treninge. Kod vas je to sve puno jednostavnije, članarine su manje. U SAD-u moraš imati bogate roditelje kako bi se mogao baviti nogometom, zato nam reprezentacija nikad neće ostvariti puni potencijal.

Usporedio je hrvatsku treću ligu i nogomet u Americi.

- Teško mi je procijeniti kvalitetu igrača ovdje jer su tereni katastrofalni. Na utakmici s Ponikvama kramponi su mi propadali u blato pri svakoj intervenciji. MLS je kvalitetna liga, a mnogi podcjenjuju i USL (drugi rang natjecanja, op. a.), tamo je igrao Niko Kranjčar. Jedino što nama Amerikancima fali je igrački IQ. To sve proizlazi iz nedostatka nogometne tradicije. Imamo sjajne fizičke predispozicije, dobre tehničare, ali... Smiješno je gledati kako europski golmani u MLS-u lude na svoje suigrače iz obrane.

Golman Španskog ima puno kritika na američki nogometni sustav.

- Svaka čast NBA i NFL franšizama, ali nogomet je nešto drugo. Nije mi jasan sustav MLS-a u kojem klubovi ne ispadaju iz lige. Pa gdje je tu motiv suigračima? Vlasnici nakon razočaravajućih sezona samo kažu: 'OK, idemo dalje'. Više mi se sviđa europski sustav, puno je kompetitivniji i iz igrača izvlači više. Također, užasno je što nogometaši u Americi svoje razvojne godine od 18-22 provode na koledžima. Pa oni igraju samo tri mjeseca godišnje, svega par utakmica. Nitko se ne može tamo razviti, a kad dođu na neku ozbiljniju nogometnu razinu, već bude prekasno. Imam sreće što sam golman pa je kod nas situacija ipak nešto drugačija. Buffon brani s 40 i kusur godina tako da je i preda mnom još dosta karijere.

Inače, Tyler je godinama strastveni navijač hrvatske nogometne reprezentacije.

- Pratim Hrvatsku već desetak godina, a oduševile su me 'kockice' na dresovima, imate najljepše dresove na svijetu. Vaše drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu bio je strašan uspjeh. To je i jedan od razloga mog dolaska u Hrvatsku. Klubovi u životopisu sigurno vole vidjeti da je neki golman redovito branio u nekom hrvatskom klubu, pa makar to bila i 3. HNL - završio je.