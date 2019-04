Tresla se svlačionica u Torinu! Ajaxovci su ludo slavili pobjedu

Matthijs de Ligt, kapetan i čovjek koji je srušio Juventus na Allianz stadionu nije bio ni rođen posljednji put kada je Ajax igrao polufinale Lige prvaka! Bilo je to 1997. godine. De Ligt se rodio dvije godine kasnije. Čak 18 igrača nije se ni rodilo kada su od ove momčadi strahovali u Europi, ma većina ih nije bila ni u planu kada je klub 1995. godine podigao trofej pobjednika.

Samo ti podaci su dovoljni da se shvati veličina uspjeha mlade nizozemske momčadi koja je prvo izbacila uzastopnog trostrukog prvaka, a sada i glavnog pretendenta na naslov. Očaj Cristiana Ronalda jasno se mogao vidjeti na fotografijama nakon utakmice, a kako li mu je tek bilo kada je slušao slavlje Ajaxovaca iz gostujuće svlačionice. Ludnica je to bila na Allianz stadionu, ali pjesma se ovoga puta nije čula iz svlačionice u kojoj su bile iskusne Juventusove zvijezde.

- Znamo što možemo i znamo za što je ova momčad sposobna. Ovo što radimo nije normalno, bizarno je. Nisam se rodio kada je Ajax zadnji put bio u polufinale - pričao je De Ligt nakon veličanstvenog uspjeha. Momčad je to koju nose talentirani klinci, a oni najvažniji među njima imaju jedva više od 20 godina.

