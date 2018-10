Tri čovjeka iz Khabibova tima uhićena nakon neviđenog kaosa

Ludnica iz Vegasa još se nije smirila. No, više nitko ne priča o pobjedi Khabiba i omjeru od 27-0, koliko trenutačno ima, već o onome što je bilo poslije borbe, tučnjavama, uhićenjima, ružnim scenama kojima nije mjesto u sportu. Tako je pred mikrofone izašao predsjednik UFC-a Dana White, kojemu nije lako. Ako ćemo iskreno, Conor je njegov ljubimac, zlatna koka koja nosi novce.

Dana White: Three of Khabib's guys have been arrested and taken to jail #UFC229 — Damon Martin (@DamonMartin) October 7, 2018

- Vidio sam večeras puno ružnih stvari. Khabib je preskočio kavez i krenuo se tući s jednim od Conorovih ljudi koji ga je tijekom cijelog meča provocirao, dobacivao mu je svašta. Tako sam čuo. Ne znam što da vam kažem, prestravljen sam - rekao je White.

Kako je Conor McGregor?

- Ok. Malo je živčan, ali zbog poraza, ne zbog ovog nakon meča.

Nije samo Khabib napravio sr... Dok se on tukao s Conorovim trenerom, Dagestanci su utrčali u ring i počeli tući Conora.

- Tri Khabibova čovjeka su uhićena. Trenutačno su na putu prema zatvoru. Protiv njih će biti podignute ozbiljne optužnice, lako je moguće da više nikad neće dobiti vizu. Moguće su svakakve posljedice, još mi je rano o tome pričati.

Trebao je to biti spektakl, a na kraju će se završiti po zatvorima i sudovima. Realno, već u najavi ove borbe sve je otišlo predaleko. Od Conorova napada na autobus, kad je jedan od Khabibovih ljudi umalo ostao bez oka, preko Conorova vrijeđanja Khabibove vjere i obitelji, do pokušaja udaranja nogom na vaganju. Conor je šoumen, to je neosporno, no ovo je preraslo šou.

Dana White speaks about Khabib vs McGregor post fight brawl. 📽 ESPN Posted by Texas MMA Round Up on Saturday, October 6, 2018

Kipio je bijes u Khabibu, a onda je Conoru vratio u ringu. I to s kamatama. Zapravo, pokazao da je razlika između njega i Conora u ovom trenutku jako velika. Vidjelo se da se Conor nije borio dvije godine i da je šou jedino što može ponuditi.