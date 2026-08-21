KLJUČ PROLAZA PLUS+

Tri detalja i jedna odluka koju je donio Garcia skupo su koštali Hajduk. U Poljskoj će biti 50-50

Piše Tomislav Gabelić,

HAJDUK - RAKOW 2-2 Ključ uspjeha i prolaza u skupine Konferencijske lige Hajduk drži u svojim rukama, ali igrači moraju shvatiti da se utakmica igra sve do zadnjeg zvižduka i da su individualne pogreške kobne...