Tri detalja i jedna odluka koju je donio Garcia skupo su koštali Hajduk. U Poljskoj će biti 50-50
HAJDUK - RAKOW 2-2 Ključ uspjeha i prolaza u skupine Konferencijske lige Hajduk drži u svojim rukama, ali igrači moraju shvatiti da se utakmica igra sve do zadnjeg zvižduka i da su individualne pogreške kobne...
Dojam koji nosimo nakon odgledane utakmice Hajduka i Rakówa je da su šanse za prolazak u skupinu Konferencijske lige podjednake. Hajduk je u prvih sat vremena prvog ogleda imao više od igre i prednost 2-1, Raków je u završnici utakmice izjednačio na 2-2 a uzvrat igra kod kuće. Zadovoljstvo nakon utakmice izrazili su i jedan i drugi trener, što nas ostavlja u uvjerenju da ćemo i u uzvratu gledati zanimljivu utakmicu, i nadati se prolazu Hajduka. Što sve momčad Gonzala Gracie treba napraviti da bi ostvarili ono što njihovi navijači čekaju punih 16 sezona, a to je plasman u skupine nekog od europskih natjecanja?