Tri ljetne medalje hrvatskog rukometa: Dva zlata i srebro

Bogato rukometno ljeto imale su gotovo sve kategorije. U okretanju prema klupskim natjecateljskim sezonama u dvoranama i radovanju Europskom prvenstvu u siječnju, lijepo je pogledati presjek zadnjih nekoliko mjeseci koji su radovali rukometne obožavatelje zahvaljujući mladim uzrastima ovog, uvijek popularnog, sporta u Hrvata.

SP juniora (Španjolska)

Dva tjedna su se grizli nokti u Hrvatskoj zbog malih "kauboja". Priuštili su nam dva vruća srpanjska tjedna ponosa gledajući njihov mladenački zanos i lakoću igranja. Hrvatska nikada do Španjolske 2019. godine nije osvojila medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu, ali su to ovoga ljeta promijenili izabranici Davora Dominikovića. Ispisali su povijest 28. srpnja 2019. godine kada su Hrvatskoj donijeli prvu medalju s SP-a. Grupa završena s pet pobjeda u pet utakmica, a zatim nokauti Islanda, Tunisa i u polufinalu Portugala. Nažalost, u finalu su upisali prvi poraz na prvenstvu. Bolji su bili Francuzi, vječna boljka hrvatskog rukometa. Dodatan dokaz snage Dominikovićeve momčadi je proglašenje Ivana Martinovića MVP-em prvenstva i uvrštavanje Frana Milete u idealnu momčad natjecanja.

Foto: hrvatski rukometni savez

Mlađi kadeti, EYOF (Azerbajdžan)

Prvo veliko natjecanje za hrvatske mlađe kadete krajem srpnja bio je Europski olimpijski festival mladih u Baku. Iako je bilo "čupavo" (remi sa Slovenijom na otvaranju, poraz od Francuske pa pobjeda protiv Islanda za prolazak u polufinale), pred našim je igračima u polufinalu pala velika Danska, a u finalu i Njemačka. Puno truda bilo je potrebno, ali su na kraju debitanti u domovinu došli sa zlatom oko vrata. Prvim u povijesti toga natjecanja, nakon dvije bronce.

Foto: hrvatski rukometni savez

EP rukometa na pijesku (Poljska)

Od 26. lipnja do 7. srpnja čak četiri hrvatske reprezentacije predstavile su se u Poljskoj. Bile su ondje juniorke koje su osvojile 13. mjesto, ali su sjajni juniori zato osvojili zlato. U finalu su bili bolji od Mađarske 2-1. Uz to, Jan Kovačec je bio izabran za najboljeg obrambenog igrača turnira. Seniorke su imale sjajno prvenstvo, ali su nažalost u polufinalu izgubile od Danske 2-1, a zatim u borbi za broncu poklekle pred Nizozemskom 2-0 i tako završile na najgorčem 4. mjestu. Slično se dogodilo i seniorima koji su bili odlični do četvrtfinala s Norveškom nakon čega su, uz još dvije pobjede u razigravanju, osvojili peto mjesto.

Foto: hrvatski rukometni savez

Ostali rezultati:

Juniorke, EP, Mađarska (11.07. – 21.07. 2019) - 10. mjesto

Kadetkinje, EP, Slovenija (1. - 11. kolovoza) - 14. mjesto

Kadeti, SP, Sjeverna Makedonija (06. - 18. kolovoza) - 10. mjesto

Sve u svemu, hrvatski rukomet može biti zadovoljan. U mlađim kategorijama odgajaju se, prema svemu sudeći, vrhunski budući seniori i seniorke koji će jednoga dana u domovinu donositi medalje. Iako su i medalje u mlađim skupinama važne jer im daju samopouzdanje i grade pobjednički mentalitet, najbitnije je na pravi način nastaviti s njihovim razvojem do A selekcije hrvatske rukometne reprezentacije da nas još jednom podsjete na one zlatne dane Atlante, Atene i Portugala.