Tri meč-lopte Murse ili povratak Mladosti? Osječani s istim receptom iz šampionske sezone

Prepune tribine, atmosfera kakvu hrvatska odbojka nije imala desetljećima, povijesni trenutak... Sve te prizore gledali smo prije točno godinu dana u Osijeku, u dvorani Jug II, koja je svjedočila prvom Mursinu naslovu prvaka države. I ne bismo se nimalo iznenadili kad bi Osječani nešto slično priredili već u četvrtak od 19 sati na istome mjestu. Mursa je domaćin druge utakmice finalne serije odbojkaškog prvenstva, ali s kapitalom velike i neočekivane "metle" u nedjelju u Domu odbojke (3-0). Mladost jednostavno i prosto rečeno nije imala šansu protiv sjajnih mursaša.

Prošle sezone selidba iz male dvorane Gradskog vrta u SD Jug II za doigravanje ispala je pun pogodak, isti recept Osječani su odlučili koristiti i ovaj put. Viši strop (što posebno odgovara najboljem igraču Leu Andriću), usijanija atmosfera, sve su to aduti koje Mursa želi pretvoriti u drugu pobjedu.

No, apsolutno će se nešto pitati i Zagrepčane, koji su ostali dužni nakon prve epizode finalne bitke. I Toni Kovačević koristio je recept koji je upalio u finalu Kupa Hrvatske, s tri primača, odnosno Markom Repekom na dijagonali, no i Osječani su se, premda s drugim trenerom, prilagodili na taktiku Mladosti. Dario Fančović naslijedio je Sinišu Gavrančića i vrhunski snimio situaciju i slabosti protivnika u takvom sustavu.

Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nisu nas ni s čim iznenadili, ali su jednostavno bili bolji. Mi nismo bili raspoloženi napadački, cijelu smo utakmicu ‘trčali’ za njima. Ali izvukli smo pouke, resetirali se i idemo izjednačiti seriju. Ništa još nije gotovo - poručio je trener Mladosti.

