DRUGA EPIZODA FINALNE BITKE

Tri meč-lopte Murse ili povratak Mladosti? Osječani s istim receptom iz šampionske sezone

Piše Davor Kovačević,
Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prošle sezone selidba iz male dvorane Gradskog vrta u SD Jug II za doigravanje ispala je pun pogodak, isti recept Osječani su odlučili koristiti i ovaj put

Prepune tribine, atmosfera kakvu hrvatska odbojka nije imala desetljećima, povijesni trenutak... Sve te prizore gledali smo prije točno godinu dana u Osijeku, u dvorani Jug II, koja je svjedočila prvom Mursinu naslovu prvaka države. I ne bismo se nimalo iznenadili kad bi Osječani nešto slično priredili već u četvrtak od 19 sati na istome mjestu. Mursa je domaćin druge utakmice finalne serije odbojkaškog prvenstva, ali s kapitalom velike i neočekivane "metle" u nedjelju u Domu odbojke (3-0). Mladost jednostavno i prosto rečeno nije imala šansu protiv sjajnih mursaša.

Iznenađenje u prvoj utakmici finala: Mursa pomela Mladost!

Prošle sezone selidba iz male dvorane Gradskog vrta u SD Jug II za doigravanje ispala je pun pogodak, isti recept Osječani su odlučili koristiti i ovaj put. Viši strop (što posebno odgovara najboljem igraču Leu Andriću), usijanija atmosfera, sve su to aduti koje Mursa želi pretvoriti u drugu pobjedu.

No, apsolutno će se nešto pitati i Zagrepčane, koji su ostali dužni nakon prve epizode finalne bitke. I Toni Kovačević koristio je recept koji je upalio u finalu Kupa Hrvatske, s tri primača, odnosno Markom Repekom na dijagonali, no i Osječani su se, premda s drugim trenerom, prilagodili na taktiku Mladosti. Dario Fančović naslijedio je Sinišu Gavrančića i vrhunski snimio situaciju i slabosti protivnika u takvom sustavu.

Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nisu nas ni s čim iznenadili, ali su jednostavno bili bolji. Mi nismo bili raspoloženi napadački, cijelu smo utakmicu ‘trčali’ za njima. Ali izvukli smo pouke, resetirali se i idemo izjednačiti seriju. Ništa još nije gotovo - poručio je trener Mladosti.

Utakmicu možete pratiti u prijenosu na MaxSportu 2 od 19 sati.

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine

