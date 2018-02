Tri 'N' golmana Istre: Najstariji je, najviši i najteži igrač HNL-a

Istra je pobijedila Lokomotivu 1-0 i pobjegla iz opasne zone, a golman domaćih Vanja Iveša pred 400 gledatelja na Aldo Drosini ušao je u povijest HNL-a postavši najstariji igrač koji je ikad zaigrao u prvoj ligi.

Iveša je protiv 'lokosa' nastupio s 40 godina, šest mjeseci i 27 dana prestigavši dosadašnjeg rekordera, Zadranina Jakova Suraća koji je dugo bio na prvom mjestu s 40 godina, dva mjeseca i 26 dana.

No 'tri N' golman Istre nije samo najstariji igrač HNL-a, trenutno je i najviši (206 centimetara) i najteži (97 kilograma).

Foto: Davor Javorović/Miranda Čikotić/Ivo Čagalj/PIXSELL

'Koliko ću još braniti? Dok budem mogao stajati'

S 37 godina završio je u trećoj ligi, nakon sedmogodišnje epizode u Turskoj otišao je u Opatiju. Većina hrvatskih klubova riješila je pitanje golmana, a dosta ih je vjerojatno bilo i skeptično zbog njegovih godina pa nije bilo previše zainteresiranih.

Ostao bi vjerojatno u nižoj ligi da nije preuzeo inicijativu.

Baš u to vrijeme u Istru su stigli ulagači, nešto se počelo događati i Iveša je htio biti dio te priče.

- Oni su vjerojatno i zaboravili na mene, mislili da ću u mirovinu, da neću više braniti, ali meni još nije dosta. Želio sam braniti, i dalje volim ovo raditi, pa sam rekao svojem treneru golmana u Opatiji da nazove direktora Istre Marija Rubešu i raspita se žele li me možda. Odmah su reagirali, čuo sam se i s 'Paminjom', našli smo se i kroz prijateljski razgovor sve dogovorili za nekoliko minuta - rekao nam je Iveša u intervjuu prije tri godine.

Rođeni Puljanin igrao je i za Rijeku, Slaven Belupo, Pulu, Novalju, Žminj... Bio je kratko i u Australiji, u Sydney Unitedu, ali razdoblje u Turskoj ipak mu je najdraže, najvažnije. Četiri sezone u Eskişehirsporu, pa tri u Elazığsporu.

Ušao je u peto desetljeće, ali još ne razmišlja o penziji.

- Često me pitaju do kad ću braniti, a ja na to pitanje ne znam odgovor. Dok budem mogao, stajat ću među stativama - dodao je Iveša.