Tri TV kanala, jedan uz dodatnu naplatu. Gdje gledati utakmice Hajduka, Rijeke i Varaždina?

Nakon utakmice Thuna i Dinama (1-1) u drugom pretkolu Lige prvaka na RTL-u, četvrtak 23. srpnja prvi put donosi trostruki program hrvatskih klubova u europskim kupovima na dvije TV kuće, odnosno tri kanala. No, za razliku od "modrih", nijedna neće biti besplatno dostupna TV gledateljima.

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Prvi će, od 20 sati, krenuti Varaždin koji igra protiv češkog predstavnika Jabloneca u drugom pretkolu Konferencijske lige. Utakmicu iz baroknog grada prenosi MAXSport 1 koji se nalazi u osnovnom paketu MAXtv-a i dodatnom paketu Iskon TV-a i EVOtv-a.

Po završetku prvog poluvremena te utakmice kreće Rijeka protiv irskog Derry Cityja (20.45) na Rujevici. Neće biti kombiniranog prijenosa, već je taj dvoboj na MAXSportu 2, koji se nalazi u dodatnom paketu telekom operatera.

Posljednji od hrvatskih predstavnika, od 21 sat, počinje utakmica Hajduka u drugom pretkolu Europske lige protiv Pafosa. Kao i u prošlom pretkolu protiv Žiline, i te će utakmice prenositi samo Hajduk Digital TV, kanal koji se nalazi u odvojenom paketu MAXtv-a i Iskon TV-a, kao i HOME.TV-a u Bosni i Hercegovini, od čega dio prihoda izravno ide klubu.

Gdje gledati HNL klubove u Europi?

Varaždin - Jablonec, 20 sati, MAXSport 1

Rijeka - Derry City, 20.45, MAXSport 2

Hajduk - Pafos, 21 sat, HDTV