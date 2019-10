'Tribina nazvana po meni? Bit će mi čast, zanimljiva je ideja'

Da, vidio sam tu ideju u medijima, a meni je to sve pomalo čudno. Mislim, pa netko želi tribinu nazavati po meni, haha, kaže nam Mislav Oršić (26).

Cijela priča krenula je od predsjednika Kustošije Vladimira Babića, koji želi dio tribine na stadionu zagrebačkog drugoligaša nazvati po - Mislavu Oršiću. Ponajbolji nogometaš Dinama ponikao je u Kustošiji, a čelnici toga kluba iznimno su ponosni na velik uspjeh svog nekadašnjeg člana.

- Budite sigurni, to ćemo učiniti, a treba nam samo dozvola Mislava Oršića ili njegova oca i odmah krećemo u realizaciju tog projekta - rekao je Vladimir Babić.

A čini se kako ništa protiv toga nema niti jedan od junaka ovogodišnje Lige prvaka te novopečeni hrvatski reprezentativac.

- Baš nikad nisam razmišljao o ovakvoj ideji, ali zašto ne? Nasmijala me ta ideja, ali sigurno da je da bi mi to bila velika čast. Drago mi je što me u Kustošiji i dalje tako cijene - rekao nam je Mislav Oršić.

Ljubimac Dinamovih navijača ubrzo bi mogao postati jedini aktualni reprezentativac s vlastitom tribinom na nekom stadionu.