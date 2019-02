Trica uz sirenu i 14 koševa u porazu New Yorka za Hezonju

Super Bowl je noćas bio u glavnom fokusu u SAD pa u NBA-u nije bilo previše akcije. Od naših je košarkaša jedini u akciji bio Mario Hezonja koji je igrao 22 minute u porazu svojih New York Knicksa od Memphis Grizzliesa 84-96.

Hezonja je utakmicu završio kao drugi najbolji igrač u svojoj momčadi, statistički, a postigao je 14 koševa, imao jednu asistenciju i osam skokova. Prvu četvrtinu je završio sjajnom tricom uz sirenu i tako New Yorku osigurao prednost prije nastavka utakmice.

Boston Celticsi su u odličnoj utakmici dobili Oklahomu 134-129, a do pobjede ih je vodio Kyrie Irving s 30 poena i 11 asistencija. Ovo mu je deseta utakmica ove sezone s više od 25 postignutih koševa i deset asistencija, nijedan igrač Bostona nije imao takav učinak još

od sezone 1971-72 i Johna Havliceka.

#KyrieIrving leads the @celtics to the win at home. He has recorded 10 games with 25+ points and 10+ assists this season.. the most by a @celtics player since John Havlicek in 1971-72! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/i20omchZq0