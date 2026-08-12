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HVALA, RUSS

'Triple-double' mašina i jedan od najboljih atleta NBA lige objavio kraj sjajne karijere...

Piše HINA,
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'Triple-double' mašina i jedan od najboljih atleta NBA lige objavio kraj sjajne karijere...
Foto: Sergio Estrada/REUTERS
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Russell Westbrook nakon 18 sezona objavio kraj karijere. Sjajni košarkaš odlazi bez prstena, ali s rekordom koji nitko ne može dohvatiti

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Američki košarkaš Russell Westbrook završio je karijeru nakon 18 sezona u sjevernoameričkoj NBA ligi. Ovaj 37-godišnji "Gospodin Triple-A" objavio je svoju odluku neobičnim videom i naracijom filmskog glumca Michaela B. Jordana, ovogodišnjeg dobitnika Oscara za najbolju mušku ulogu.

"Morao si biti tamo. A sada je gotovo", napisao je Westbrook u osvrtu na neke od najboljih trenutaka svoje karijere, koji u svom oproštajnom videu nije progovorio ni riječi.

Američki razigravač prošle je sezone igrao za Sacramento Kingse. Većinu karijere proveo je s Oklahoma City Thunderom, prije nego što je igrao za Houston Rocketse, Washington Wizardse, Los Angeles Lakerse, Los Angeles Clipperse i Denver Nuggetse.

NBA: New York Knicks at Sacramento Kings
Foto: Sergio Estrada/REUTERS

Westbrook drži NBA rekord za najviše "tripla-doubla"u ligi. Do umirovljenja imao ih je 209, a još uvijek aktivni Srbin Nikola Jokić bio je na drugom mjestu (198), a slavni Oscar Robertson na trećem (182).

Westbrook je devet puta nastupio u NBA All-Star utakmici, a u sezoni 2016./17. osvojio je i titulu najkorisnijeg igrača (MVP) u regularnoj sezoni. S američkom reprezentacijom osvojio je olimpijsku zlatnu medalju u Londonu 2012. godine, ali nikad nije uspio osvojiti prsten NBA prvaka.

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