<p><strong>Ivan Dodig</strong> i <strong>Mate Pavić </strong>te <strong>Nikola Mektić </strong>s Nizozemcem Wesleyjem Koolhofom probili su se u četvrtfinale konkurencije parova na ATP turniru serije 500 u Hamburgu. Dodig i Pavić, koji su osvojili ovaj turnir prije tri godine, za plasman u četvrtfinale pobijedili su njemački par Moeller - Welte sa 6-3, 3-6, 10-6. Moeller i Welte su zamijenili rimske pobjednike Granollersa i Zeballosa, koji su trebali biti prvi suparnici Dodigu i Paviću.</p><p><strong>Mektić i Koolhof</strong> su imali teži posao protiv američko-britanskog para <strong>Ram - Salisbury</strong>, a u pobjedi 6-4, 6-7 (0), 12-10 spasili su i jednu meč-loptu u odlučujućem 'tie-breaku'.</p><p>Uspiju li <strong>Dodig </strong>i <strong>Pavić </strong>u četvrtfinalu pobijediti <strong>Moldavca Albota i Pakistanca Qureshija,</strong> a Mektić i Koolhof biti bolji od Nijemaca Krawietza i Miesa, međusobno će se boriti za mjesto u finalu.</p><h2>Bianca Andreescu odustala od igranja u ovoj godini</h2><p>Sedma tenisačica svijeta i prošlogodišnja osvajačica US Opena Kanađanka Bianca Andreescu odlučila je odustati od nastupa u ovoj godini kako bi se oporavila od ozljeda i što spremnija dočekala sljedeću natjecateljsku sezonu.</p><p>Andreescu je posljednji nastup imala na prošlogodišnjem završnom WTA turniru u kineskom Shenzhenu, gdje je nastup završila prije vremena zbog ozljede koljena. To je bio razlog za odustajanje od nastupa na ovogodišnjem Australian Openu, a kad je sezona nastavljena nakon šestomjesečne stanke zbog pandemije izazvane novim koronavirusom, Andreescu nije branila naslov pobjednice US Opena.</p><p>U utorak je objavila da odustaje od nastupa na Roland Garrosu i u ostatku ove sezone.</p><p>- Donijela sam tešku odluku da preskačem dio sezone na zemljanim terenima kao i ostale turnire u ovoj godini kako bih se mogla usredotočiti na moje zdravlje i treninge - izjavila je sedma tenisačica svijeta u priopćenju te dodala:</p><p>- Iako je odluka bila teška, ima mnogo toga čemu se veselim u 2021., uključujući i Olimpijske igre. Želim iskoristiti ovo vrijeme kako bih se posvetila mojoj igri, da se mogu vratiti snažnija i bolja nego ikad.</p><p>U ponedjeljak su u Roland Garrosu započele kvalifikacije, a prvi mečevi glavnog turnira u pojedinačnoj konkurenciji bit će odigrani u nedjelju. (mz)</p><p> </p><p> </p>