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ROKO ŠIMIĆ

'Trpao' je u austrijskoj ligi, bio je mladi reprezentativac, a sada ponovno odlazi na posudbu

Piše Ivan Tomašković,
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'Trpao' je u austrijskoj ligi, bio je mladi reprezentativac, a sada ponovno odlazi na posudbu
Foto: Uli Deck/DPA
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Cardiff ga je doveo iz Red Bull Salzburga u kolovozu 2024. i s njim potpisao četverogodišnji ugovor, koji vrijedi do ljeta 2028.

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Roko Šimić (22) trebao bi napustiti Cardiff City i karijeru nastaviti u Magdeburgu, članu 2. Bundeslige. Sky Germany ističe da su klubovi postigli načelni dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa. Šimić je već stigao u Magdeburg i odrađuje liječničke preglede.

Posao još nije službeno zaključen jer Cardiff i Magdeburg usuglašavaju posljednje detalje oko strukture transfera, ali prema njemačkim izvorima očekuje se da će dogovor uskoro biti finaliziran.

Šimić je prošlu sezonu proveo na posudbi u Karlsruheru, za koji je u 2. Bundesligi postigao tri pogotka u 26 nastupa. 

Karlsruher SC - SV Elversberg
Foto: Uli Deck/DPA

Inače, Cardiff ga je doveo iz Red Bull Salzburga u kolovozu 2024. i s njim potpisao četverogodišnji ugovor, koji vrijedi do ljeta 2028. Velški klub službeno nije objavio odštetu, dok su britanski mediji tada pisali da je početni iznos bio oko dva milijuna eura.

Šimić se u Cardiffu dosad nije uspio nametnuti. Odmah nakon dolaska poslan je na posudbu u Kortrijk, ali je ondje imao problema s ozljedom, a posudba je prekinuta u siječnju 2025, pa je zatim otišao u spomenuti Karlsruher.

Pisalo se i o mogućem povratku u Lokomotivu, klub u kojem je Šimić započeo seniorsku karijeru, no izgleda će karijeru nastaviti u 2. Bundesligi.  Prije Cardiffa igrao za Lokomotivu, Red Bull Salzburg, Liefering i Zürich. Najefikasniju sezonu imao je u Lieferingu 2021./22., kada je u austrijskoj drugoj ligi zabio 19 pogodaka u 24 nastupa.

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