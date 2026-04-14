Trump želi preimenovati veliki UFC spektakl u Bijeloj kući

Veliki UFC-ov spektakl koji će se 14. lipnja održati na travnjaku Bijele kuće sve je bliže, no konačni izgled priredbe još se uvijek mijenja. Događaj se organizira povodom 250. obljetnice američke neovisnosti, ujedno i na 80. rođendan američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je očito imao značajan utjecaj na njegov sadržaj.

Predsjednik UFC-a Dana White otkrio je kako je upravo Trump inicirao jednu od ključnih promjena tijekom nedavnog eventa UFC 327 u Miamiju.

- Pričao sam s Trumpom i pitao me zašto se Derrick Lewis ne bori. Rekao sam mu da ga mogu pitati pa sam ga nazvao, a on mi je spremno odgovorio: 'Ako me predsjednik želi na događaju onda se borim, samo reci s kim' - ispričao je White.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Nakon tog razgovora brzo je dogovorena borba u teškoj kategoriji između Derricka Lewisa i neporaženog Josha Hokita, koji je uoči toga impresivno svladao Curtisa Blaydesa. Iako White prvotno nije planirao dodatne borbe, predsjednikov zahtjev očito je bio presudan. No tu promjenama nije kraj. Trump je pokazao interes i za preimenovanje priredbe. Iako se događaj trenutačno vodi pod nazivom "UFC Freedom 250", koji simbolizira 250 godina od Deklaracije o neovisnosti, američki predsjednik podržao je ideju da se priredba nazove "UFC 1776".

Uz već potvrđene borbe, spektakl će predvoditi okršaj za naslov u lakoj kategoriji između Ilije Topurije i Justina Gaethjea, dok će se u sunaslovnoj borbi Alex Pereira i Ciryl Gane boriti za privremeni pojas u teškoj kategoriji. Program će dodatno upotpuniti i nastupi Seana O'Malleyja, Michaela Chandlera i Boa Nickala.