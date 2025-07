Trump želi UFC u Bijeloj kući. Jon Jones bi se mogao vratiti

Iako je Jon Jones samo nekoliko dana prije američkog Dana nezavisnosti objavio kraj svoje MMA karijere, najava koja je odjeknula na 4. srpnja mogla bi ga nagnati da se brzo vrati u oktogon. Radi se o mogućoj UFC priredbi u Bijeloj kući koju je najavio Donald Trump, a Jones očito želi biti dio toga.

Foto: Brad Penner

Nevjerojatno zvuči da se UFC održava u domu predsjednika Amerike. Ipak, Trump je poznat po svojoj ekscentričnosti, a uz to je i veliki prijatelj Dane Whitea, čelnog čovjeka UFC organizacije. Obojica su zainteresirani da tu ideju pretvore u djelo tako da treba ozbiljno pratiti razvoj situacije.

- Kada smo organizirali The Sphere, to je bilo veliko. Ali ovo? Ovo će biti kao The Sphere, ali na steroidima. Neće postojati ništa slično tome više nikada - rekao je White u emisiji Pata McAfeeja.

Što se tiče Jonesa, jako ga je zaintrigirala ideja da se bori u Bijeloj kući. Višestruki UFC prvak bi se mogao vratiti u antidopinški program kako bi mogao nastupiti na tom spektaklu, ako do njega dođe. To je potvrdio na TikToku imena "Joy of Everything".

- Smatram to jako uzbudljivim. Ne mogu ništa obećati, ali imam snažan osjećaj da ću ja biti na tom događaju. Vjerujem kako će sve to biti epski, povijesno. Rekao bih da će to biti nešto kao su 'Thrilla in Manilla' (Ali protiv Fraziera) i 'Rumble in the Jungle' (Foreman protiv Alija). Bit će u tom rangu, možda i veće - rekao je Jones pa dodao:

- Htio bih se protiv onoga tko će u tom trenutku držati pojas, nebitno tko. Trenutno je to Tom Aspinall, ali vidjet ćemo tko će krajem godine držati pojas. Mislim da je jedino ispravno da se Amerikanac bori za pojas te večeri.

Ako se sve dogovori, borilački spektakl u Bijeloj kući mogli bi gledati krajem iduće godine, ali, za sada, ništa nije konkretizirano.