Trušček najavio meč sa Lazićem: Uspavati me može s jednim udarcem, ja ću njega sa - stotinu

Savo Lazić se nije borio od prošle godine pa vjerujem da mu je to dobro došlo što se tiče motivacije, dok sam ja za to vrijeme dobivao batine i frakture lubanje. Ali ne vidim da će borba izaći iz druge runde i ne vidim kako bi bilo tko od nas mogao cijeli napustiti kavez, započeo je Ivica 'Terror' Trušček (39, 41-36) u najavi meča na nadolazećoj FNC7 priredbi u pulskoj Areni.

Legendu hrvatske i regionalne MMA scene čeka okršaj protiv beogradskog borca i trenera Fight Companyja Save Lazića (33, 10-6) u sklopu Fight Nation Championshipa.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Terror' najavio meč protiv Save

- Osjećam se umorno. Previše sam trenirao, trener mi je rekao da mi je previše 13 treninga, neko vrijeme je išlo, ali sad više ne ide. Ovaj tjedan ću još lagano, imam samo još tih pet kila za skinuti za petak, a onda tih dugačkih 36 sati koji se čine kao 36 dana do meča - rekao je Križevčanin pa se osvrnuo na protivnika:

- Cijenim ga kao borca i trenera te poštujem kao osobu, mislim da može biti uzor sportašima u regiji. Dovoljno je iskusan, a ne potrošen kao ja. Trener je u dvorani i u tome je više puta na dan.

Ivica je već pobijedio dva borca iz Fight Companyja, Vasu Bakočevića (33, 42-22-1) i Aleksandra Jankovića (28, 12-12), a u kutu im je bio upravo Savo Lazić.

- U nekim praktičnim stvarima bit će mu lakše trenirati za mene jer je ovo treći put. Možda će imati psihički pritisak, postoji priča kao da zna kako me pobijediti. Čuo sam njegove savjete iz kuta, dobri su i ako to uspije napraviti, pobijedit će. Njegova je glavna prednost da me može nokautirati jednim udarcem, a ja imam jako malo nokauta - objasnio je Ivica.

Kaže da borba neće ići dalje od druge runde, ali nema šanse da iz kaveza izađu 'cijeli'.

- Ako me pogodi s lijevim krošeom ili desnim swingom u bradu koji su mu najbolji udarci, idem na spavanje. Ako ne, ja ću njega pogoditi sa stotinama udarca na podu.

