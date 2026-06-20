BRACO, JA ĆU TE BRANITI
TRZAVICE NA SP-U Ronaldova je seka prozvala Portugalce! Hm, Magično ste zaboravili dodavati
Portugal je na startu SP-a šokirao remijem 1-1 s DR Kongo, a prava drama buknula je kad je Katia Aveiro žestoko napala igrače i posebno Brunu Fernandesa. Ronaldova sestra opet je zapalila mreže i podigla buru u svlačionici
Portugal je Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama otvorio na način koji nitko nije očekivao.
| Foto: instagram
Portugal je Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama otvorio na način koji nitko nije očekivao. |
Foto: instagram
Portugal je Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama otvorio na način koji nitko nije očekivao.
| Foto: instagram
Umjesto sigurne pobjede protiv autsajdera, Demokratske Republike Kongo, momčad izbornika Roberta Martineza odigrala je razočaravajućih 1-1 na stadionu NRG u Houstonu i odmah izazvala lavinu kritika u domovini
| Foto: instagram
U središtu oluje, kao i nebrojeno puta dosad, našao se kapetan Cristiano Ronaldo, no ovoga puta reflektore je na sebe privukla njegova sestra Katia Aveiro.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezine oštre i direktne reakcije na društvenim mrežama dodatno su uzburkale duhove i otvorile pitanje harmonije unutar portugalske svlačionice, pretvarajući loš rezultat u prvorazrednu dramu.
| Foto: instagram
Snovi o pobjedničkom startu protiv afričke reprezentacije rasplinuli su se unatoč idealnom početku.
| Foto: instagram
Foto instagram
João Neves je već u šestoj minuti glavom doveo Portugal u vodstvo, no umjesto da slome protivnika, Martinezovi izabranici su stali.
| Foto: instagram
Inicijativu je preuzimao Kongo, a nagrada za hrabru igru stigla je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Yoane Wissa zabio za izjednačenje.
| Foto: instagram
Unatoč izmjenama u drugom dijelu, kada su u igru ušli Francisco Conceição, Rafael Leão, Nélson Semedo i Gonçalo Ramos, Portugal nije uspio pronaći put do pobjede.
| Foto: instagram
Nedugo nakon posljednjeg sučevog zvižduka, oglasila se Katia Aveiro.
| Foto: instagram
Bez dlake na jeziku, na svom je Instagram profilu izrazila frustraciju igrom cijele momčadi.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Kao da su nekom čarolijom zaboravili dodavati loptu, osvajati duele, pokretati protunapade. Igra se svodila na dodavanja unatrag na sredini terena... Čudno Svjetsko prvenstvo. Jako čudno," napisala je.
| Foto: instagram
Ali je i ostavila prostora za optimizam: "Ali, kao što sam oduvijek slušala: ‘Loši počeci, veliki završeci’."
Foto instagram
Kasnije je u videu pokušala pojasniti svoj stav.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Razmišljajmo pozitivno, griješe samo oni koji su na terenu. Pogriješili su, nisu bili momčad kakvu smo očekivali - po mom skromnom mišljenju nitko nije igrao dobro."
| Foto: instagram
Iako su glavne kritike bile usmjerene na blijedu partiju Cristiana Ronalda, koji je tijekom devedeset minuta imao tek 25 dodira s loptom i nijedan udarac u okvir gola, Katia Aveiro je dio fokusa prebacila na drugog ključnog igrača - Brunu Fernandesa
| Foto: instagram
Foto instagram
Njezina aktivnost na Instagramu otkrila je potencijalne napetosti unutar momčadi.
| Foto: instagram
Svidjela joj se objava jedne brazilske nogometne stranice koja je žestoko kritizirala veznjaka Manchester Uniteda.
| Foto: instagram
Foto instagram
Uz fotografiju Fernandesa, u objavi je stajalo: "Ovaj ovdje je portugalski Raphinha. Previše kokica za reprezentaciju." Time se aludiralo na percepciju da Fernandes, baš kao i brazilsko krilo Raphinha, pruža sjajne partije u klubu, ali redovito podbaci u nacionalnom dresu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Druga objava koju je podržala bila je još oštrija: "Bruno Fernandes izgleda kao drugi igrač kada nosi dres Portugala... Kada Portugal najviše treba vođu, on često nestane i prepušta odgovornost drugima. Puno talenta, puno medijske pažnje, ali gdje su odlučujuće izvedbe u najvećim trenucima? Navijači očekuju zvijezdu koja će preuzeti odgovornost kad je pritisak najveći, a ne nekoga tko nestaje kad utakmica postane teška."
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Liliana Cátia Pereira Santos Aveiro, rođena 5. listopada 1977. u Funchalu na Madeiri, odavno je poznata portugalskoj javnosti, i to ne samo kao sestra nogometne ikone.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Svoju glazbenu karijeru započela je 2005. godine pod umjetničkim imenom "Ronalda", pokušavajući iskoristiti golemu popularnost mlađeg brata.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Izdala je šest albuma, a najveći uspjeh postigla je singlom "Boom sem parar" iz 2013., na kojem je surađivala s producentom RedOneom, poznatim po radu s Lady Gagom i Jennifer Lopez.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Osim glazbom, bavi se poduzetništvom, a okušala se i u reality show formatima, poput španjolskog "Supervivientes".
| Foto: instagram
Foto instagram
Ipak, njezina najprepoznatljivija uloga u javnosti jest ona bezuvjetne zaštitnice Cristiana Ronalda.
| Foto: instagram
Poznata je po žestokim obračunima s kritičarima na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Predsjednika Real Madrida Florentina Pereza nazvala je "starcem" kada je odbacio mogućnost Ronaldova povratka.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nakon ispadanja Portugala u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2022. u Katru, dok je Argentina slavila naslov, to je natjecanje proglasila "najgorim Svjetskim prvenstvom svih vremena".
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nije se ustručavala ni ismijavati Ronaldove rivale, od Gerarda Piquea do Virgila van Dijka.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Unatoč oštrim kritikama, Katia je poručila da je remi nije bacio u očaj, ističući dirljiv trenutak s utakmice kada su navijači odali počast preminulom napadaču Diogu Joti, čiji su roditelji bili na tribinama.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Jesam li tužna? Kako mogu biti tužna? Rastužim se kada vidim onu sliku oca i majke Dioga Jote, to je tuga. Bilo bi sebično od mene da se osjećam tužno zbog razočaranja našim remijem na otvaranju Svjetskog prvenstva. Pogotovo jer sam se danas probudila sretna i ovaj remi mi neće oduzeti sreću."
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
U međuvremenu, portugalska reprezentacija pokušava smiriti strasti.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Predsjednik Portugalskog nogometnog saveza (FPF), Pedro Proença, priznao je razočaravajući rezultat, ali je ostao uvjeren u ciljeve momčadi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Sljedeći izazov čeka nas u utorak protiv Uzbekistana, a naša vjera ostaje netaknuta: imamo sve što je potrebno za uspjeh i da donesemo slavu Portugalu", napisao je Proença na društvenoj mreži X, zahvalivši navijačima na podršci.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram