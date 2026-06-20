TRZAVICE NA SP-U Ronaldova je seka prozvala Portugalce! Hm, Magično ste zaboravili dodavati

Druga objava koju je podržala bila je još oštrija: "Bruno Fernandes izgleda kao drugi igrač kada nosi dres Portugala... Kada Portugal najviše treba vođu, on često nestane i prepušta odgovornost drugima. Puno talenta, puno medijske pažnje, ali gdje su odlučujuće izvedbe u najvećim trenucima? Navijači očekuju zvijezdu koja će preuzeti odgovornost kad je pritisak najveći, a ne nekoga tko nestaje kad utakmica postane teška." | Foto: instagram