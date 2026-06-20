Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BRACO, JA ĆU TE BRANITI

TRZAVICE NA SP-U Ronaldova je seka prozvala Portugalce! Hm, Magično ste zaboravili dodavati

Portugal je na startu SP-a šokirao remijem 1-1 s DR Kongo, a prava drama buknula je kad je Katia Aveiro žestoko napala igrače i posebno Brunu Fernandesa. Ronaldova sestra opet je zapalila mreže i podigla buru u svlačionici
TRZAVICE NA SP-U Ronaldova je seka prozvala Portugalce! Hm, Magično ste zaboravili dodavati
Portugal je Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama otvorio na način koji nitko nije očekivao. | Foto: instagram
1/88
Portugal je Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama otvorio na način koji nitko nije očekivao. | Foto: instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026