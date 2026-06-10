Tuča na tribinama uoči ABA finala: Stolice letjele po areni

Treća utakmica finala ABA lige između Partizana i Dubaija u Beogradskoj areni u srijedu od 19 sati imala je nemirnu uvertiru, na tribinama je izbila tuča u kojoj su navijači koristili i stolice.

Tuča je izbila na tribinama gdje sjede navijači Partizana, a sukob se brzo proširio, pojedini navijači izletjeli su čak na parket. Osim ruku i nogu, koristili su i stolice kojima su se gađali, a situaciju su smirili redari koji su uletjeli između zavađenih strana. Na kraju je jedan navijač u potpuno razdrapanoj majici izveden iz arene uz pratnju redara.

Prve dvije utakmice finalne serije pripale su Dubaiju, koji je slavio oba puta na svom terenu. Treća utakmica u Beogradskoj areni tako je ključna za Partizan, poraz bi značio kraj sezone, a pobjeda bi seriju produžila do četvrte utakmice u petak.

Eventualna peta i odlučujuća utakmica planirana je za utorak, 16. lipnja.