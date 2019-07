Tucak: Mi smo svjetski prvaci i taj stav mora biti još izraženiji

Apsolutno sam zadovoljan. No i ova utakmica mora otići u jedan dnevnik uspomena naših fantastično odigranih utakmica. Sada ćemo se prvo isplivati se i uživati. Završena je priča u našoj grupi, što smo htjeli i željeli. Prvi smo u skupini. No sada to trebamo zaboraviti, rekao je Ivica Tucak nakon nove briljantne predstave "barakuda" na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatski vaterpolisti razbili su Sjedinjene Države na Mundijalu u Južnoj Koreji 17-7, ostvarivši drugu pobjedu od 10 golova razlike, i tako osigurali prvo mjesto i četvrtfinale kolo prije kraja natjecanja po skupinama.

Prije toga Hrvatska još treba odraditi utakmicu protiv Kazahstana (petak, 13:30), a četvrtfinale će igrati u utorak od 8:30 po hrvatskom vremenu.

- Svaka je sljedeća utakmica je najvažnija. Znate i sami da je četvrtfinalna utakmica ključna. Ne daj Bože da tu napravimo neki kiks, ne želim to niti pomisliti. Želim da uživamo u trenucima lijepe igre, da budemo čvrsto s nogama na tlu, želim da iz utakmice u utakmicu imamo još izraženiji pobjednički stav: mi smo prvaci svijeta i jedna od najboljih reprezentacija svijeta. I taj pobjednički stav se mora prenositi u svaki zaveslaj, u svaku dodanu loptu, u svaki šut, u svaki blok, svaku obranu - odlučno kaže Tucak.

Hrvatska u Gwangjuu brani naslov svjetskog prvaka osvojen prije dvije godine u Budimpešti. I zasad se čini kako smo na dobrom putu da obranimo to zlato.

- Imamo divnu atmosferu, sve ide svojim tijekom. Mirni smo, čvrsto s nogama na tlu. Ponizni, no svjesni svoje snage. To je ono što ne želim da ikad izađe iz naših glava - zaključio je Tucak.

Loren Fatović nije zabio gol Amerikancima, prilikom izvođenja peterca ispala mu je lopta, ali se zato iskazao maestralnom asistencijom Anti Vukičeviću bez gledanja.

- Opet smo od početka do kraja odigrali vrhunski i opet neočekivana gol-razlika. Stvarno nismo očekivali ovako dvije nadmoćne utakmice u prvom kolu. Nisu bile lagane, no rezultat tako pokazuje - rekao je Fatović i dodao:

- Najvažnije je da smo ostvarili dvije pobjede i sada možemo mirno čekati četvrtfinale i svog protivnika, napraviti nekoliko treninga i malo odmoriti. Prvi cilj da budemo vodeći u skupini je ostvaren. Sad čekamo četvrtfinale mirni, bez pritiska. Mislim da smo pokazali da imamo kvalitetu za velike rezultate.

Druga utakmica Svjetskog prvenstva / USA - Hrvatska 7:17! 💪🏼💪🏼🎉🎉🎉 Komentar utakmice dao je Marko Macan, odličan branič... Objavljuje Hrvatski vaterpolski savez u Utorak, 16. srpnja 2019.

Marko Macan također nije zabio, ali je odigrao važnu rolu u obrani.

- Odigrali smo kako smo se dogovorili, kako smo odigrali i protiv Australije, potpuno angažirano i ozbiljno. Shvatili smo to na najprofesionalniji način i osigurali prvo mjesto u skupini - rekao je Macan, najavivši utakmicu protiv Kazahstana:

- Ne smije se nikoga podcijeniti, ali Kazahstan možemo iskoristiti za poboljšanje nekih stvari u igri i onda se, kroz dobru analizu, što bolje pripremiti za nastavak turnira.