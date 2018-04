Tucak: Mi smo svjetski prvaci, igramo doma i želimo do kraja

Rijeka od sutra postaje središte europskog vaterpola. Pod kapom krovne vaterpolske organizacije LEN, Hrvatska na Super Finalu Europa kupa ugošćuje ponajboljih osam reprezentacija Europe.

Do nedjelje, kad će se odigrati finale, odnosno odlučivati o najboljem iz dvije skupine tijekom četiri dana susretat će se u skupini A Mađarska, Grčka, Italija i Španjolska, dok će u skupini B zaigrati Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Francuska.

Na današnjoj konferenciji za medije HVS-a izbornik Ivica Tucak, predsjednik HVS-a Predrag Sloboda i reprezentativci Maro Joković te Ivan Buljubašić najavili su svoja očekivanja od turnira.

- Ovo je jedan od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj. Svjedočimo prvom super finalu Europa kupa, novog natjecanja pred kojim je velika budućnost jer se razmišlja da od sljedeće sezone služi ko kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo. Zahvaljujem gradu Rijeci i sportskom savezu što su to prepoznali. Kako Hrvatska razmišlja o turizmu koji živi 365 dana u godini, vjerujemo da će ovih 7 zemalja koje sudjeluju na turniru svakako pomoći boljitku, popunjenosti hotela i promidžbi Hrvatske kao turističke destinacije - rekao je Predrag Sloboda, predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Izbornik Tucak najavio je da je ovo prvo službeno natjecanje u kojem je LEN dozvolio da se igra s 15 igrača. Europsko prvenstvo koje će se odigrati u Barceloni ovo ljeto, a najvažnije je natjecanje u ovoj kalendarskoj godini, isto tako igrat će se s 15 igrača.

- Igramo kod kuće, aktualni smo svjetski prvaci i naša je obaveza da damo svoj maksimum. Vjerujem da ćemo zaista odigrati dobar turnir. Naša je želja, kao i na svakom velikom natjecanju, da pokušamo otići do kraja i učinit ćemo sve da to napravimo.

Sutra reprezentacija u 19 sati otvara turnir s reprezentacijom Francuske.

- To je reprezentacija koja je u kvalifikacijskom dijelu turnira pobijedila Španjolsku, a ako pobijedite Španjolsku sigurno je da ste ovdje s razlogom. Francuska pokušava napraviti iskorak u odnosu na kvalitetu koju je imala do sada, te ćemo i ja i igrači to maksimalno respektirati. A onda ćemo po završetku razmišljati o Crnoj Gori, potom o Srbiji, i tako iz dana u dan - rekao je izbornik.

- U samoj najavi ovog turnira spominjalo se da je ovo neslužbeni SP, kada govorimo o jačini reprezentacija. Zaista gledajući spisak reprezentacija koje igraju, to se slobodno može zaključiti. Mislim da će turnir biti iznimno jak i zanimljiv za pratiti. Naša skupina je dosta zahtjevna, sve tri ekipe s kojima se susrećemo na zavidnom su nivou. Očekujem iznimno zanimljivu i tešku borbu. Što se tiče druge skupine, svaka ekipa može zauzeti prvo mjesto i ući u finale, prema tome očekuje nas jako zanimljiv turnir na Kantridi - rekao je Maro Joković.

Ivan Buljubašić, hrvatski reprezentativac, proveo je u VK Primorje, riječkom klubu punih 6 godina te se s veseljem prisjetio svojih vaterpolskih trenutaka na Kantridi i pozvao sve navijače da bodre reprezentaciju i na ovom turniru:

- Kao što sam rekao i kada sam odlazio, 6 godina provedenih bilo ovdje bilo je zaista prekrasno i prebrzo je proletjelo. No jučer kada sam se spuštao na bazen učinilo mi se kao da su prošla tek 2 dana, a ne skoro godinu dana od kada sam otišao iz Primorja. Publika nam je ovdje uvijek davala dodatan vjetar u leđa i ne sumnjam da će i na ovom turniru jednako tako podržati reprezentaciju. Pozivam sve gledatelje da nas bodre na turniru i nadam se da će tribine biti popunjene do posljednjeg mjesta - rekao je Ivan.

Na ovom turniru izbornik Tucak računa na sljedeće igrače:

Marko Bijač

Ivan Marcelić

Luka Lončar

Josip Vrlić

Luka Lozina

Andro Bušlje

Ivan Buljubašić

Marko Macan

Hrvoje Benić

Anđelo Šetka

Ante Vukičević

Loren Fatović

Maro Joković

Javier Garcia Gadea

Jerko Marinić Kragić