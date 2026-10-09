Tucak nakon pet godina vratio igrača u reprezentaciju! Rekao mi je: 'Pješice dolazim...'

Hrvatski vaterpolisti okupit će se od 18. do 20. listopada na kratkim pripremama u Zagrebu. Izbornik Ivica Tucak pozvao je 16 igrača, odnosno većinu njih koji će biti na raspolaganju s obzirom da, primjerice, neće biti Marko Bijač i Rino Burić zbog klupskih obaveza s Pro Reccom.

Novosti ima. Tucak je u reprezentaciju vratio dva igrača koja već nekoliko godina nisu bili dio "barakuda", Marka Macana (33) i Luku Lozinu (31). Macan je zadnji put za Hrvatsku nastupio na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, a Lozina, koji je ljetos stigao u Mladost, nikad nije ni dobio priliku na velikom natjecanju. Uglavnom bi ovaj ljevoruki centar bio prekobrojan nakon priprema.

- Ovo je na neki način početak ‘akcije Istanbul’ ili prvi turnir Svjetskog kupa (11. - 17. siječnja 2027.), koji nam je vrlo važan jer je to prvi kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u Los Angelesu - kaže izbornik Tucak.

- Predstojeći Svjetski kup ima velik značaj jer će pobjednik ili finalist, ako pobijedi momčad SAD, izboriti nastup na Igrama u LA-u 2028. Zato smo fokusirani već na ovaj Svjetski kup. Nakon toga slijedi nam u ljeto 2027. i Svjetsko prvenstvo u Budimpešti. To je najbitniji događaj u idućoj godini, koja je zahtjevna u svakom pogledu. Svrha ovih kratkih priprema je okupiti malo igrače, provjeriti njihovo stanje, da malo i porazgovaramo, predočimo plan svega što ih čeka u narednoj godini. To su dva i pol dana za pripreme, analize, naravno treninge i nadam se ugodnom druženju.

S reprezentacijom je i Luke Pavillard, koji je i dalje u postupku naturalizacije, ali to ga ne sputava da odrađuje pripreme s reprezentacijom. Ljevoruki Australac trebao bi biti novi adut na desnoj strani za Svjetsko prvenstvo. A priliku da se izbore imat će i povratnici.

Rijeka: Super finale LEN Europa Cupa, Hrvatska prvak nakon pobjede nad Španjolskom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Obojica su bila dulji niz godina u reprezentaciji. Macan je s nama osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016., a godinu kasnije bio je i svjetski prvak u Budimpešti. Dugačak je niz godina bio standardan u reprezentaciji, da bismo se nakon OI-ja u Tokiju 2021. odlučili ići drugim putem. Smatram da će nam biti vrlo bitno njegovo iskustvo na mjestu braniča. Trebamo igrača koji ima određenu snagu, težinu, iskustvo. Fantastičan je dečko, a kad smo razgovarali prije tri-četiri mjeseca, rekao je: "Pješice dolazim". Što se tiče Lozine, on je isto već bio u reprezentaciji, ali nije dobio minutažu veću jer smo u to doba na mjestu centra imali Lončara, Krapića, Vrlića. No, igra odlično, vratio se u Hrvatsku, u Mladost. Zaslužuje poziv. Na poziciji centra smo se odlučili s nekim mlađim rješenjima, i s Tončinićem i Burićem, a mislim da ćemo s Lozinom dobiti dodatnu snagu.

Zaključna izbornikova riječ:

- Ponavljam, fokus je prvo na Istanbulu. Termin jest nezgodan, 11. siječnja, ali kako nama, tako je i ostalima. U Istanbulu nam je želja prvo plasirati se na završni turnir Svjetskog kupa u Ateni (24. - 28. veljače 2027.). Pokušat ćemo tako već do olimpijske vize, iako će biti vrlo teško jer Svjetski kup, Divizija 1, izgleda poput mini svjetskog prvenstva. To je prva prilika za izboriti vizu za Los Angeles. Druga prilika je Svjetsko prvenstvo u Budimpešti (26. lipnja - 9. srpnja 2027.). Treća je onda prilika EP, u siječnju 2028., pa četvrta završne predolimpijske kvalifikacije. Ja sam siguran da će se hrvatska reprezentacija naći na Olimpijskim igrama u Los Angelesu i to je ono što je nama najvažnije.