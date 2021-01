Početak ovog ljeta hrvatski vaterpolisti neće provesti u Tbilisiju. Osim ako netko od njih u vlastitom aranžmanu ne poželi posjetiti glavni grad Gruzije, u što sumnjamo. Ondje će od 26. lipnja na završnici Svjetske lige igrati osam reprezentacija, ali među kojima neće biti Hrvatske. Napisali bismo i osam najboljih reprezentacija, no budući da će konkurenciju činiti Gruzija, pa možda i Kazahstan, Brazil, a ne, primjerice, i Srbija, Mađarska... U svakom slučaju ni Hrvatska jer je zapela već na prvoj prepreci kvalifikacijskog turnira u Debrecenu izgubivši dobivenu utakmicu protiv Crne Gore nakon izvođenja peteraca 14-15 (10-10) i umjesto u polufinale turnira ići će u razigravanje za pozicije protiv Mađarske u subotu u 15 sati.

- Jedan od razloga jest što smo neke golove jednostavno poklonili suparniku - u prvoj je rečenici puno toga objasnio izbornik Ivica Tucak.

- To je nedopustivo u ovakvoj utakmici. Mislim na dva-tri gola s vanjskih pozicija. To je manjak koncentracije, ali to se u ovakvoj utakmici ne smije jednostavno dogoditi. Vidljivo je da nam nedostaje još igre, utakmica, dosta igrača je od idealne forme i da kao momčad imamo još dosta rezerve. Naravno, nije sve baš tako crno jer bilo je i jako dobrih poteza, s nekim stvarima možemo biti izuzetno zadovoljni, ali generalno gledano razlog poraza je u nekim olako primljenim golovima. U dva smo se navrata s igračem manje i obranili, a onda iz odbijenih lopti primili golove. Jednom na ‘skok-stativu’, drugi put šut Ivovića.

Taj drugi put dogodio se na ulasku u završne dvije minute u koje je Hrvatska uplivala s 10-8, međutim, najbolji crnogorski igrač vratio je nadu Crnoj Gori, a potom sedam sekundi prije kraja Ukropina i izjednačenje. U završnom raspucavanju jedini je promašaj, nažalost, bio onaj hrvatski, najiskusnijeg Xavija Garcije u petoj seriji.

- Vidi se poboljšanje u pozicijskom napadu s vanjskim šutem, to me jako raduje, ali itekako i tu ima još puno prostora za napredak. Poboljšanje u odnosu na EP u Budimpešti prije godinu dana. Bilo je nekoliko krasnih golova s vanjskih pozicija, a na tomu moramo i inzistirati. Igrača više moramo malo više poraditi. Nužna nam je veća pokretljivost u prvoj liniji, puno više kretnje. Često nam se zna dogoditi da smo dosta vodoravno poredani u toj tzv. prvoj liniji, to ne smijemo dopustiti. Obrana s igračem manje je generalno zadovoljavajuća. Zato velim da će nam ukupno tri utakmice u Debrecenu biti od velike koristi, a onda slijedi i rad nakon ovog turnira - kazao je izbornik koji će morati uglazbiti svoj orkestar do sredine veljače kada će isti u Rotterdamu tražiti put do Olimpijskih igara u Tokiju.

- Dosta je još posla ispred nas, ništa ovaj rezultat u tom pogledu bitnije ne mijenja. Štoviše, nama se vremenski gledano sam završni turnir Svjetske lige i ne uklapa savršeno, tako da ne žalimo specijalno, ali zato moramo izvući pouke za malo više koncentracije. Uvjeren sam da do Rotterdama možemo biti puno bolji. Dogovorili smo i sparing s Amerikancima prije odlaska u Rotterdam.

