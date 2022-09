Tucak: S ovakvim napadom teško ćemo do konačnog cilja

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bespoštedna borba, silni udarci, isključenja. Jednostavno drugačije ne može kada Hrvatska igra s Grčkom. U dva mjeseca treći put smo igrali protiv njih, no recepta jednostavno nema. Ovaj put nismo pobijedili, ali smo na kraju slavili. Hrvatska je u utakmici za prvo mjesto remizirala s Grčkom 5-5 i osvojila prvo mjesto u skupini B s bodom više od Grka. Tako s prvog mjesta idemo u četvrtfinale. - Užasno teška utakmica, znali smo da će tako i biti. Igrali smo dobro u obrani, ali bili smo napadački ispod svake razine, tražili rješenja koja su bila suprotna od onog što sam tražio, gužvali se u napadu. Dosta grešaka u napadu, ali izvući utakmicu bilo je jako bitno. Dvije četvrtine nismo gol zabili, gubi se povjerenje u samog sebe. Zahvaljujući jednom razumu i želji smo zasluženo izvukli ovaj bod, imali smo šanse i za pobjedu, na plus jedan igrač više, ali ishitreno smo reagirali, bode me to u oči. Obrana je bila odlična, na čelu s Bijačem. Moramo popraviti napad. S ovakvim napadom ne možemo ostvariti konačni cilj, prvi je ostvaren, direktni plasman u četvrtfinale - rekao je izbornik Ivica Tucak. Imamo tri slobodna dana za odmor, a onda Nizozemska ili Gruzija. - U osmini finala igraju Gruzija i Nizozemska. Oni su pokazali da su odlični. Gruzija je iskusnija, Nizozemska kvalitetnija, ali idemo pričekati. Tko god bude, bolji smo, igramo doma i pobijedit ćemo - završio je Tucak. Ovo su dojmovi kapetana Krapića. - Stvarno teško od samog početka. Znali smo što nam nosi, prvo mjesto u skupini. Bilo je jako puno muke, patili smo se u napadu, ali najbitnije je što u obrani nismo padali. Primili smo pet golova, obrana nas je držala. U trećoj četvrtini smo probili taj led naših golova, bilo je pitanje hoćemo li ih loviti. Čak smo i poveli, gubili smo i opet se vratili. Bod velik kao pobjeda i nosi nam prvo mjesto u skupini