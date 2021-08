Nismo uspjeli u najvažnijem koraku, nismo bili dovoljno kvalitetni da bismo dobili ovako velebnog protivnika kakva je bila Mađarska. Žao nam je svima jer htjeli smo puno više, ali bolje od ovoga nije išlo, bile su prve riječi koje su izašle iz izbornika Ivice Tucka zu mikrofon HRT-a nakon poraza od Mađarske 11-15 u četvrtfinalu Olimpijskih igara.

- Još sam vruć, ali moramo dignuti glave i ići dalje. Nemam što zamjeriti igračima, borili su se kao lavovi, živjeli za ovo. Koliko su samo imali energije da izvučemo ovo i odemo do kraja. No nismo odigrali dobro iako smo otvorili OK i do sredine druge četvrtine kontrolirali rezultat. Onda smo pred kraj poluvremena primili neoprezan gol, jedan pa drugi, pa se čupali, vraćali, jurili... Ta su dva gola usmjerila utakmicu. Previše je bilo golova, a mi s njima ne možemo tako. Pa još i izrađene šanse koje smo promašivali.

Hrvatsku je razbio jedan igrač, Krisztian Manhercz zabio nam je sedam golova iz osam udaraca.

- Mi smo odlučili zatvoriti njihovu desnu stranu i u tome smo uspjeli. Dogovor je bio da u pokretljivoj zonskoj obrani ne primimo gol iz igre, pa neka zabiju s igračem više koliko mogu. Na kraju nam je pala koncentracija i ulazilo je i što treba i što ne treba. Činilo se do kraja treće da možemo uhvatiti zaostatak, ali ti golovi iz daljine, pogotovo onaj Vamosa, maknuo nas je iz utakmice.

Umjesto najavljene i željene borbe za medalje čekaju nas još dvije utakmice za plasman počevši od Crne Gore u petak u 7:00.

- To je ludost, nema baš nikakvog smisla. Nije mi trenutno do života, a kamoli do takvih utakmica. Dolazi nam i smjena generacija, željeli smo ovo odraditi zbog Xavija, nažalost, nismo uspjeli.

Maro Joković u utakmici za broncu Mađarima je prije dvije godine na SP-u zabio šest golova, danas tek jedan.

- Nismo držali ritam s početka utakmice, pali smo fizički, a igrač više bio nam je relativno bezidejan. Jedan igrač zabio nam je sedam golova. Ostavili smo previše prostora njihovim šuterima koji su opravdali ubojiti status. To nas je koštalo, kao i Nagy koji je obranio četiri-pet zicera i pokazao da je svjetska klasa. Ovo je veliko razočaranje i podbačaj - priznao je Joković koji spada u grupu starijih igrača...

- Još sam pod dojmom i ne bih sada o budućnosti. Imat ćemo vremena za razgovarati i analizirati.