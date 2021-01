Neka svo zlo ostane u prošloj, 2020. godini ako je ikako moguće, i da s prvim danom 2021. godine svi skupa s puno više optimizma krenemo u normalniji i bolji život. Prošla je godina i iz prizme normalnog čovjeka, kao i nas sportaša bila za zaborav, nadajmo se da će nam ova donijeti puno više sreće i zadovoljstva - zaželio je izbornik vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak.

Iako je svim sportašima prošla godina bila iznimno teška i puna izazova s kojima su se morali nositi, za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju ona je bila posebno teška. Počela je nesretnim i neočekivanim četvrtim mjestom na Europskom prvenstvu u Budimpešti, a taj poraz u utakmici za broncu od Crne Gore 27. siječnja bila je ujedno i zadnja natjecateljska utakmica koju je reprezentacija odigrala!?

- Što reći danas, godinu dana kasnije. Polufinale protiv Španjolaca otišlo je za jednu loptu na njihovu stranu, nakon toga i taj šokantan poraz od Crne Gore u utakmici za broncu. A kako je krenulo, tako se i nastavilo. Zbog korone je otkazana utakmica Svjetske lige s Crnogorcima, nakon toga i olimpijske kvalifikacije u Roterdamu u ožujku i same Igre, potom nam je propao prvi pokušaj okupljanja na Korčuli u lipnju, pa međunarodni turnir u Šibeniku u kolovozu, drugo okupljanje u Zagrebu u listopadu. Na koncu godine još nas je i ovaj nesretni potres potjerao iz bazena... Doista svi skupa želimo 2020. što prije zaboraviti, stvarno nas je dobro izudarala - kaže izbornik Tucak, koji je nakon potresa poslao momčad kućama:

- Bili smo usred treninga, onda je odjeknuo udar, pa sablasna tišina, čekaš hoće li se sve srušiti po nama... Hvala dragom Bogu, svi smo živi i zdravi, momci su odmah istrčali van. Da se srušio strop ili rasvjeta u bazen, bila bi to tragedija.

- Koristim priliku da u svoje ime i ime cijele reprezentacije još jednom izrazim najdublju sućut obiteljima poginulih. Petrinja, Sisak i sva ostala mjesta će se izgraditi, ali ljudske život neće nitko vratiti. Tko će zaboraviti onaj krik majke koji smo čuli i koji nam je svima zaledio krv u žilama... Moramo svi skupa naći načina da pomognemo tim nesretnim ljudima, i ja sam siguran da ćemo svi, od igrača, preko stožera, do saveza, pomoći koliko možemo.

Vaterpolisti se vraćaju pripremama za završnicu Svjetske lige koja se igra u mađarskom Debrecenu od 8. do 10. siječnja, na programu je četvrtfinale protiv Crne Gore, a ako to prođu, polufinale s boljim iz susreta Grčka - Francuska. Pa iako je turnir natjecateljskog karaktera, izborniku će prije svega poslužiti kao glavna provjera za kvalifikacijski turnir za OI, koji se igra od 14. do 21. veljače u Rotterdamu.

- Debrecen nam u rezultatskom smislu nije tako važan kao Rotterdam. Ovo je olimpijska godina i turnir će nam dobro doći nakon godine dana bez pravih utakmica, da vidimo u kakvoj su formi igrači, što sve moramo popraviti da bismo u Rotterdamu bili na maksimumu jer tamo nemamo pravo na pogrešku. A do Tokija će biti vremena, nadamo se da će se i ovo nenormalno stanje konačno normalizirati i da ćemo Olimpijske igre dočekati spremni. Od 2015. godine stalno smo igrali minimalno polufinala i siguran sam da će tako biti i u Tokiju.

Ono što izbornika najviše brine je forma igrača. U godinu dana imao ih je na okupu svega nekoliko dana, a ni u klubovima nisu redovito treniralu i igrali.

- U onih dva i pol dana treninga do potresa momci su radili jako kvalitetno, bio sam zadovoljan, pokušavali smo maksimalno dići ritam. Ali teško je na osnovu tih par treninga procijeniti. Čak se i utakmice klubova igraju u neuobičajenom i neprirodnom ritmu. I Liga prvaka se igra turnirski, u "balonima", i tu se ne može pratiti forma igrača. U tri dana netko iskoči ili odigra lošije, a to ne mora biti indikator njegove prave forme. Sve skupa nas je ovo jako poremetilo, moramo ovih mjesec i pol dana iskoristiti najbolje što možemo - oprezan je Tucak, koji je uputio apel nadležnima da pokušaju osigurati cjepivo protiv korone za igrače i stožer koji je nisu preboljeli.

- Molio sam ljude iz Saveza na čelu s profesorom Labarom, koji je u našoj zdravstvenoj komisiji, ako je ikako moguće da se cijepe igrači i članovi stožera koji nisu preboljeli koronu i koji nemaju antitijela. Znam da postoje prioriteti, ljudi kojima je to potrebnije nego nama, zdravim sportašima, pogotovo je potrebno zdravstvenim djelatnicima, starijim osobama... Ali ako negdje ostane desetak doza cjepiva, da nam se omogući cijepljenje kako bismo bili sigurni i zaštićeni za turnir u Rotterdamu koji nam je jako važan.

- Mi smo svjesni prioriteta i čekat ćemo svoj red za cijepljenje, ali ako postoji mogućnost, voljeli bismo to obaviti što prije. Ne želimo da nam se dogodi neplanirani izostanak i neki ludi rezultat. A vjerujte da je to moguće. Ne vjerujem da bi Bayern u gostima baš dobio Barcelonu 8-2 ili Aston Villa Liverpool 7-2, pa ni Jug Mladost 19-3 u finalu prvenstva, ili bi Dallas razvalio LA Clipperse 50 razlike na poluvremenu... Korona je utjecala na mnoge neočekivane ishode u svijetu sporta i mi moramo biti i te kako oprezni. Po svojoj kvaliteti i snazi morali bismo se plasirati u Tokio, tamo pripadamo i vjerujem da ćemo igrati i značajnu ulogu, ali moramo učiniti sve da u ovoj nenormalnoj situaciji rizik smanjimo na minimum.

Zbog opreza je Tucak u reprezentaciju vratio i Nikšu Dobuda, koji svojom kvalitetom i iskustvom i te kako može pomoći.

- Moja želja i želja svih oko reprezentacije je da se Nikša vrati. Razgovarali smo svi skupa otvoreno, rekao sam da Luka Lončar i Josip Vrlić imaju prednost, no ako on svojim ponašanjem i igrom zasluži mjesto, imat će tretman kao i svi ostali. Vjerujem da nam on može pomoći, vidim da je silno motiviran, šuti, radi, drago nam je da je tu, u konkurenciji. Eto, imamo i ozbiljniju ozljedu Lončara i dobro da je Dobud u konkurenciji, kako bismo ga nadomjestili u Debrecenu. Tu je i mali Luka Lozina i svi ravnopravno konkuriraju. Svatko tko svojim znanjem, iskustvom, željom i ponašanjem može pomoći, bit će dok sam ja izbornik u konkurenciji.

Tucak je od 2013., otkako je postao izbornik, osvojio četiri svjetska odličja (zlato 2017. u Budimpešti, srebro 2015. u Kazanu i bronce 2013. u Barceloni te 2019. u Gwangjuu), kao i olimpijsko srebro u Rio de Janeiru 2016. te europsku broncu 2018. u Barceloni. Za očekivati je da se niz uspjeha nastavi i u Tokiju, pa i dalje, na EP-u u Splitu 2022..., sve do OI u Parizu 2024. do kada je nedavno produžio ugovor, kao najtrofejniji i najdugovječniji izbornik svjetske vaterpolske sile.

- Mogu reći da mi je čast i privilegija biti ono što je san svakog hrvatskog trenera - izbornik reprezentacije. Dužnost sam obavljao najbolje što sam znao u dva olimpijska ciklusa i počašćen sam što sam jednoglasnom odlukom dobio povjerenje na još četiri godine. Srcem i dušom sam unutra, nastojim izvući najbolje iz momčadi koja mi je na raspolaganju. Povjerenje godi, ali sam svjestan da me na ovoj poziciji drže rezultati. Kako god netko gledao na moj mandat, rezultati se ne mogu zanemariti, praktično svake godine smo nešto osvajali...

- Naravno da je moglo biti i bolje, pogotovo na zadnjem EP-u u Budimpešti, ali volio bih da se vodi računa i o tome da smo mi neplanirano ostali bez najboljeg svjetskog igrača Sandra Sukna. Nema potrebe da ja govorim o tome što bi bilo da smo njega imali u sastavu, svi koji vole i prate vaterpolo mogu sami zaključiti što bi nam Sandrova kvaliteta značila u utakmicama koje su se prelomile za jednu loptu, za jedan gol...

Iskoristili smo prigodu i upitali Tucka za mišljenje o statusu izbornika, o kome se u zadnje vrijeme vode rasprave, a potakao ih je njegov rukometni kolega Lino Červar, nakon što je izbornik ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić dobio manju nagradu za europsku broncu od svojih igračica.

- Nije ta priča od jučer i vjerujem da smo i Lino, i Zlatko, i svi ostali izbornici na istoj liniji, da se pokuša promijeniti status nas izbornika. Vlada je nagradila rukometašice za veleban uspjeh s 26.000, a izbornika s 22.000 kuna!? Izbornika koji ih je izabrao, pripremao i odveo do odličja!? I nije stvar u cifri, nego u odnosu. Vjerujem da govorim u ime svih, nama su važnije medalje od novca, ali ovakav odnos je omalovažavanje struke. Onoga tko je donio takvu odluku može biti sram, a siguran sam da taj nema veze sa sportom, da je to neki činovnik. Jer da je taj i jedan dan proveo u sportu, ne bi mu palo na pamet tako nešto napraviti.

- Razgovarao sam s premijerom i ministrom financija, rekao sam im isto. Neka nama izbornicima slobodno ukinu premije i nagrade, samo da nas ne omalovažavaju. Ne moramo dobiti ništa, neće nam taj novac promijeniti život, ali je sramota da nas se ovako omalovažava. Ovo je odluka bez presedana, tako nešto ne postoji nigdje osim u Hrvatskoj - zaključio je Tucak.