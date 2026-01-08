Dok budem ovdje, od mene ćete vidjeti znoj, mokru majicu, pa i suzu jer ne krijem emocije. Marinić-Kragić? Nakon ozljede trenutno nije na razini za reprezentaciju, kaže Tucak uoči Europskog prvenstva
IZBORNIK 'BARAKUDA' PLUS+
Tucak za 24sata: Ni Arabija ni Kina ne mogu mi dati emociju i mir kakav imam s Hrvatskom
Zagreb, Szeged, Budimpešta, Split, Rotterdam, Dubrovnik, Budva, Zagreb. Nanizali su finu brojku kilometara u zadnjih mjesec dana hrvatski vaterpolisti i izvan bazena, što autobusom, što zrakoplovom, ali polazišna i završna točka priprema za Europsko prvenstvo je ista - Zagreb. U hrvatskoj metropoli, nakon posljednjeg dvodnevnog predaha, u četvrtak će odraditi zadnji trening, ujedno medijske obaveze, pa u petak, dva dana uoči prve utakmice protiv Slovenije, krenuti zrakoplovom prema srpskoj metropoli.
