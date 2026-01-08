Obavijesti

Sport

Komentari 1
IZBORNIK 'BARAKUDA' PLUS+

Tucak za 24sata: Ni Arabija ni Kina ne mogu mi dati emociju i mir kakav imam s Hrvatskom

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 7 min
Tucak za 24sata: Ni Arabija ni Kina ne mogu mi dati emociju i mir kakav imam s Hrvatskom
Pariz: Hrvatska i Mađarska u polufinalnoj vaterpolo utakmici Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dok budem ovdje, od mene ćete vidjeti znoj, mokru majicu, pa i suzu jer ne krijem emocije. Marinić-Kragić? Nakon ozljede trenutno nije na razini za reprezentaciju, kaže Tucak uoči Europskog prvenstva

Admiral

Zagreb, Szeged, Budimpešta, Split, Rotterdam, Dubrovnik, Budva, Zagreb. Nanizali su finu brojku kilometara u zadnjih mjesec dana hrvatski vaterpolisti i izvan bazena, što autobusom, što zrakoplovom, ali polazišna i završna točka priprema za Europsko prvenstvo je ista - Zagreb. U hrvatskoj metropoli, nakon posljednjeg dvodnevnog predaha, u četvrtak će odraditi zadnji trening, ujedno medijske obaveze, pa u petak, dva dana uoči prve utakmice protiv Slovenije, krenuti zrakoplovom prema srpskoj metropoli.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
FOTO: SAVRŠENI KARLO

Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026