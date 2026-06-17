Tuchel neće pjevati englesku himnu: 'Nismo još do toga došli'

Englesku nogometnu reprezentaciju vodi priznati i poznati njemački nogometni stručnjak Thomas Tuchel. Za engleske medije izjavio je da se u Engleskoj osjeća kao kod kuće, no smatra da tek treba zaslužiti pravo pjevanja himne "God Save the King".

- Još ne, mislim da još nismo došli do toga. Možda na samom kraju, još sam pomalo sramežljiv. Ne želim nikoga uvrijediti niti želim da se fokus sada prebaci na to - istaknuo je Tuchel koji Englesku smatra domom.

- Osjećam se kao kod kuće kad sletim u London i kad sam u Engleskoj. Svidjelo mi se od prvog dana, bilo mi je tako lako prilagoditi se. Zato ne mogu dovoljno često ponoviti, zahvalan sam i čast mi je biti engleski izbornik. Nitko to ne želi više od mene - zaključio je.