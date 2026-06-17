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ENGLESKI IZBORNIK

Tuchel neće pjevati englesku himnu: 'Nismo još do toga došli'

Piše Ivan Tomašković,
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Tuchel neće pjevati englesku himnu: 'Nismo još do toga došli'
Foto: Matthew Childs

Za engleske medije izjavio je da se u Engleskoj osjeća kao kod kuće, no smatra da tek treba zaslužiti pravo pjevanja himne.

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Englesku nogometnu reprezentaciju vodi priznati i poznati njemački nogometni stručnjak Thomas Tuchel. Za engleske medije izjavio je da se u Engleskoj osjeća kao kod kuće, no smatra da tek treba zaslužiti pravo pjevanja himne "God Save the King". 

- Još ne, mislim da još nismo došli do toga. Možda na samom kraju, još sam pomalo sramežljiv. Ne želim nikoga uvrijediti niti želim da se fokus sada prebaci na to - istaknuo je Tuchel koji Englesku smatra domom. 

- Osjećam se kao kod kuće kad sletim u London i kad sam u Engleskoj. Svidjelo mi se od prvog dana, bilo mi je tako lako prilagoditi se. Zato ne mogu dovoljno često ponoviti, zahvalan sam i čast mi je biti engleski izbornik. Nitko to ne želi više od mene - zaključio je. 

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