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ENGLESKI IZBORNIK

Tuchel objavio popis za Ligu nacija: S ovim sastavom ide na Hrvatsku na tribinama Rujevice

Piše Issa Kralj,
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Tuchel objavio popis za Ligu nacija: S ovim sastavom ide na Hrvatsku na tribinama Rujevice
Foto: Isabel Infantes
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Susret Engleske i Hrvatske igrat će se 3. listopada na Rujevici, a utakmica će se zbog Uefine kazne igrati bez uobičajene podrške s tribina.

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Još nekoliko dana ostalo je do početka novog reprezentativnog ciklusa i početka Lige nacija, a Hrvatsku čekaju dvoboji protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca, Engleske i Češke

Engleski izbornik Thomas Tuchel objavio je popis reprezentativaca na koje računa tijekom Lige nacija. Susret Engleske i Hrvatske igrat će se 3. listopada na Rujevici, a utakmica će se zbog Uefine kazne igrati bez uobičajene podrške s tribina. 

Ovo je Tuchelov popis igrača za Ligu nacija: 

Golmani: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford

Braniči: Trent Alexander-Arnold, Jarrod Branthwaite, Trevor Chalobah, Marc Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah

Veznjaci: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Alex Scott

Napadači: Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Bukayo Saka

Podsjetimo, Hrvatska će na ovoj utakmici odraditi kaznu igranja bez gledatelja zbog rasističkog vrijeđanja tijekom prošlog izdanja Lige nacija. Međutim, Engleski nogometni savez dogovorio je s Uefom dolazak 100 svojih navijača, a Hrvatski nogometni savez organizirat će dolazak djece iz nogometnih škola.

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