Tuchel odgovorio Zidaneu: Ti voliš Mbappea? On je samo naš U životu je to ponekad tako - volite ljude ili stvari koji su vam nedostupni. To čini da ih želite još više. Na Zidaneovu žalost, Kylian je naš. Ima on u svom timu dovoljno igrača koje voli, rekao je Tuchel