Tuchel uoči Hrvatske: Dobro da ne igramo u Zagrebu. Tamo sam zadnji put izgubio i dobio otkaz

Thomas Tuchel najavio je utakmicu Hrvatske i Engleske u Ligi nacija te se na konferenciji za novinare osvrnuo na brojne teme. Engleski izbornik govorio je o hrvatskoj reprezentaciji, Slavenu Biliću, Martinu Baturini, Luki Modriću i Mateu Kovačiću, a prisjetio se i posljednjeg dolaska u Zagreb, kada je na klupi Chelseaja doživio poraz od Dinama.

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Posebno je istaknuo Modrića, s kojim se susretao tijekom karijere, kao i Kovačića, kojeg je trenirao u Chelseaju.

- Luka Modrić je legenda, osvojio je Zlatnu loptu zasluženo. Fantastičan je igrač i odlična osoba. Uzor je svima i prava legenda. Trenirao sam Stanišića i Kovačića. S Kovom imam poseban odnos, osvojili smo Ligu prvaka s Chelseajem. Bila je čast surađivati s njim, uvijek ga zagrlim. Imamo blizak odnos iako se ne dopisujemo često. Poseban je igrač.

Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL

Engleski izbornik osvrnuo se i na hrvatskog stratega Slavena Bilića, koji je tijekom igračke i trenerske karijere stekao veliko iskustvo u engleskom nogometu.

- Obje ekipe imaju svoj stil i to će preferirati, ali nikad se ne zna. Dalić je mijenjao formaciju, Bilić je obje utakmice igrao s četvorkom i tako će igrati protiv nas, barem mislim. Nemamo veliki uzorak za analizu Bilića, ali možda to i nije loše. Hrvatska uvijek može igrati na visokoj razini i svakome zaprijetiti kada uđu u ritam, a mi to želimo zaustaviti.

Baturina je također bio jedna od tema na konferenciji. Mladi hrvatski veznjak u dosadašnjoj je karijeri već imao nekoliko zapaženih nastupa protiv engleskih klubova i reprezentacije.

- Baturina? Nadamo se zaustaviti njegov niz protiv Engleza. Ne znamo hoće li igrati, ali smo spremni.

Foto: Lee Smith

Tuchel je prije utakmice govorio i o atmosferi koja će pratiti dvoboj. Posebno je istaknuo prisutnost djece i navijača te naglasio da momčad mora biti koncentrirana i u takvom okruženju.

- Drago mi je da su djeca tu, to je za njih velika stvar, ovdje su blizu igrača. Nama puno znači što su naši najvjerniji navijači tu. Uvijek je čudno kada nema navijača. Svi mi volimo pravu nogometnu atmosferu. Moramo uzeti i to u obzir, ne smijemo se isključiti i uspavati. Ovo je važna utakmica i moramo biti profesionalci.

Tuchel je govorio i o kadrovskoj situaciji u svojoj momčadi. Potvrdio je da je većina igrača trenirala, dok je Nico Reilly zbog ozljede napustio reprezentativni kamp.

- Svi su trenirali osim Nica Reillyja, koji je morao otići u Manchester zbog ozljede. Ostali su bili dobri, trenirali su visokim intenzitetom.

Govoreći o sastavu, Tuchel je potvrdio povratak Ezrija Konse na trening, dok Reilly više nije opcija za utakmicu.

- Morali smo mijenjati protiv Češke zbog ozljeda. Konsa se vratio, odradio je trening, on je naš ključan igrač. Reillyja više nemamo, ali imamo Guehija i jaku konkurenciju na desnoj strani. Kao trener neću otkriti sastav, naravno. Ponekad zaboravljamo da ekipa protiv Češke nikada nije igrala zajedno, a dobro su se prilagodili i sada protiv nove momčadi tražimo nova rješenja.

Foto: Matthew Childs

Jedna od tema bila je i situacija s igračima Manchester Cityja, o kojoj se posljednjih dana dosta govorilo.

- Velika je to tema. Svi govore o tome i meni je drago da nitko ne treba moje neznanje o tome. Igrači pričaju o tome, mi smo pričali s njima, ali samo kratko i spremni su za sutrašnju utakmicu, rekao je Tuchel.

Na pitanje o Harryju Kaneu i Judeu Bellinghamu, koji trenutačno nastupaju izvan Premier lige, Tuchel je naglasio njihovu važnost za reprezentaciju.

- I Kane i Bellingham su nam bili ključni igrači i ne vidim razloga da tako ne bude. Tu je sada i Gordon koji je treći. Ne znam ima li veze to što igraju u Europi, sigurno i igrači iz Premier lige mogu biti ključni i priključiti se njima.

Foto: Lee Smith

Govoreći o Hrvatskoj, Tuchel je istaknuo da je engleska reprezentacija dobro upoznata s kvalitetama hrvatskih igrača. Posebno je naglasio iskustvo koje hrvatska momčad ima u velikim utakmicama.

- Hvala na dobrodošlici. Hrvatska je prelijepa i jako prijateljska. S hrvatskim smo igračima prijatelji i sve dobro poznajemo. Treniramo ovdje, nema se što ne voljeti, prelijepo je, dobro smo se odmorili i pripremili za utakmicu protiv ponosne države i velike ekipe pune kvaliteta.

Foto: Lee Smith

Imaju nove igrače i trenera, ali i iskusne igrače. Čini se kao da je polufinale nekog kupa i dobro smo se pripremili. Volim vaše igrače, pravi su natjecatelji, često su igrali s Engleskom."

Za kraj se Tuchel prisjetio posljednjeg dolaska u Zagreb. Tada je vodio Chelsea protiv Dinama u Ligi prvaka, a londonski klub izgubio je utakmicu. Ubrzo nakon tog susreta Tuchel je dobio otkaz.

- Drago mi je da ne igramo u Zagrebu, ta utakmica mi nije u dobrom sjećanju. Izgubio sam i dobio otkaz.