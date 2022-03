Tuchel uoči Lillea: Hoćemo li ići avionom? Ma vozit ću ja i automobil do tamo ako treba

Engleski velikan i aktualni osvajač Lige prvaka živi svoje najteže dane u povijesti. Velika Britanija sankcionirala je Romana Abramoviča kao dio odgovora na rusku invaziju na Ukrajinu, a pod žestokim udarom je i njegov Chelsea.

Iako je ruski oligarh londonskog velikana stavio na prodaju, nije ga uspio prodati do sada, a i neće jer su svi klupski poslovi zamrznuti do daljnjega. Chelsea ne smije prodavati ulaznice, dresove, suvenire, ne smije dovoditi igrače niti potpisivati nove ugovore s aktualnim igračima. I nije samo to. 'Plavci' na putovanje na gostovanja smiju potrošiti do 20 tisuća funti. I to je veliki problem uoči uzvratne utakmice osmine finala protiv Lillea.

Chelsea će u Francuskoj braniti prednost od 2-0 iz prve utakmice, a engleske novinare zanimalo je kako će igrači putovati u Lille obzirom na financijska ograničenja. Tuchel je odgovorio na svoj način. Sve samo da klub i dalje normalno funkcionira.

- Posljednja informacija koju imam jest da ćemo ići i vratiti se iz Francuske avionom. Ne bude li tako, ići ćemo vlakom. Ako nećemo moći vlakom, krenut ćemo autobusom. Ne uspijemo li i tako, ja ću voziti automobil sa sedam sjedala. Da ste me prije 30 godina pitali bih li došao voditi utakmicu u Ligi prvaka, samo bih vas pitao kada i kako moram biti ondje - rekao je Thomas Tuchel.

Dok god Rusija ne prekine invaziju na Ukrajinu, Velika Britanija neće ukinuti sankcije Abramoviču. To znači kako je pred Chelseajem teška budućnost. Napuštaju ga sponzori, klub jedino može isplaćivati plaće, ali pitanje je do kada. Prihoda nema, Velika Britanija je Abramoviču zavrnula pipu i zaustavila dotok novca. I dok god je ovako, engleskom velikanu ne piše se dobro.

Njemački trener, ali i njegovi igrači su svi osudili rat u Ukrajini, ali to ne pomaže. Oni nisu vlasnici kluba već Abramovič, koji kao bliski Putinov suradnik snosi posljedice.

Sezonu će završiti, vidjet ćemo s kojim uspjehom, ali pitanje je što će biti na ljeto. Chelsea ima fantastične igrače i sjajnog trenera, mnogi bi ih htjeli vidjeti u svojim redovima pa je pitanje tko će od njih i na ljeto biti na Stamford Bridgeu. Uz ovakve sankcije, teško je vjerovati da će Chelsea moći financirati sve te skupe ugovore.

- Nije upitno da ostajem do kraja sezone. Idemo dan po dan jer se sve može promijeniti, no dan po dan je dobar način življenja. Postoje stvari na koje ne možemo utjecati. Klub se prodaje, nadamo se da će sve biti u redu - završio je trener Chelseaja.