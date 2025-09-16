Tudor i Kovač već su jednom odigrali 4-4, ali kao igrači! U tom susretu obojica zabila

Obavijesti

U sastavu HSV-a tom su prilikom bili Kovač i Panadić, dok je u obrani torinskog velikana bio Tudor. Strijelci za HSV bili su Yeboah, Mahdavikia, golman Butt iz penala i Kovač, a za goste Tudor i Inzaghi triput

U prvom kolu nove sezone Lige prvaka u Torinu su igrali Juventus i dortmundska Borussia, sastavi koje vode hrvatski treneri Igor Tudor i Niko Kovač, a dvoboj je završio 4-4.

To nije prvi put da su Tudor i Kovač odigrali 4-4. Nešto stariji nogometni pratitelji sjetit će se kultne utakmice HSV-a i Juventusa u Ligi prvaka prije 25 godina.

U sastavu HSV-a tom su prilikom bili Niko Kovač i Andrej Panadić, dok je u obrani torinskog velikana bio spomenuti Tudor. Strijelci za HSV bili su Yeboah, Mahdavikia, golman Butt iz penala i Kovač, a za goste Tudor i Filippo Inzaghi triput.

Talijani su poveli baš preko Tudora u šestoj minuti. Kovač je zabio za domaće u 82. za 4-3. Međutim, torinski klub spasio je Inzaghi golom u 88. s bijele točke.

Naš dvojac danas uspješno kormilari i trenerskim vodama. Samo jednom dosad vidjeli smo osam golova u jednom poluvremenu Lige prvaka. Zbilo se to i prošle sezone, kad je Bayern kod kuće deklasirao Dinamo 9-2. Osam komada palo je u drugom poluvremenu, kao i večeras. Za rekorde zovite Hrvate!

