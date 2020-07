Tudor je pobjeđivao i Tuchela, i Prandellija, i Donadonija..., čak i Ćiru, ali nikad Zorana Mamića!

Ukupno je Tudor na klupi Hajduka imao devet derbija s Dinamom, jednom je slavio, jednom remizirao, jedan se derbi nije ni odigrao... Protiv Zorana Mamića još uvijek nema pobjedu...

<p>Kad te neće, onda te baš neće, Igoru Tudoru u ovom drugom mandatu na klupi Hajduka baš ništa ne polazi za rukom. Nema ni igru, ni atmosferu u momčadi, igrači su mu uglavnom van forme, a rezultati nikad gori... I onda mu raspored servira tri uzastopna derbija, a za ogled s Dinamom u Maksimiru još i povratnika na klupu Zorana Mamića, kojeg nikad nije pobijedio...</p><p>Ima Tudor u svojoj trenerskoj karijeri i nekoliko zanimljivih 'skalpova', pobjeđivao je i Bešiktaš, i Galatasaray, i Panathinaikos i Milan, i Borussiju Dortmund..., slavio protiv trenera kao što su Thomas Tuchel, Roberto Donadoni, Cesare Prandelli, Paul le Guen, Safet Sušić, Branko Ivanković, Ivan Katalinić... Čak je i 'trenera svih trenera' Ćiru Blaževića pobijedio, ali, nikad Zorana Mamića! I baš mu se Mamić morao vratiti na klupu uoči nedjeljnog derbija u Maksimiru.</p><p>Ukupno je Tudor na klupi Hajduka imao devet derbija s Dinamom, i na početku je krenuo sasvim solidno. U prvom je izgubio od Krune Jurčića 3:1, no u drugom je slavio golovima Pašalića na Poljudu 2:0 protiv Branka Ivankovića a potom remizirao 2:2 u prvom izravnom ogledu sa Zoranom Mamićem. No tri dana kasnije, u okviru kupa, uslijedila je prava katastrofa, Mamić je slavio 5:0, a potom i 1:2 u uzvratu na Poljudu.</p><p>U tri derbija koja su uslijedila više se pričalo o svemu drugom osim o nogometu. U ožujku 2014., nakon što je Halilović zabio za pobjedu Dinama 0:2, Zdravko Mamić uletio je u svečanu ložu Poljuda i potukao se sa Ivom Begom. U kolovozu iste godine Dinamo je vodstvo Hajduka 2:1 okrenuo golovima Čopa i Soudanija u sudačkoj nadoknadi u 91. i 94. minuti, a Hajduk se žalio na suđenje Ivana Bebeka. Derbi koji se trebao igrati u studenom iste godine nije ni odigran, Hajduk je odbio igrati zbog toga što dio navijača nije pušten na Maksimir, njihova su se imena nalazila na nekakvim 'privatnim crnim listama', za koje se kasnije ispostavilo da nemaju veze s policijskim listama huligana...</p><p>Zadnji ogled Tudor je protiv Dinama odradio u drugom mandatu, u ožujku ove godine, izgubio je od Bjelice na Poljudu, a Dinamo je slavio golovima Kadziora i Ademija, no opet je bilo repova. Iako je to bio prvi derbi s VAR-om, Hajduk se žalio na crveni karton koji je Bebek dosudio Ismajliju već u 40. minuti, dok je oštar start Theophilea na Krekoviću prošao nekažnjeno...</p><p>Iako su i Igor Tudor i Zoran Mamić treneri osebujnog karaktera i oštrog jezika, kao bivši suigrači iz reprezentacije klonili su se teških riječi jedan o drugome. Tako je Tudor uoči ogleda s Mamićevim Dinamom znao konstatirati kako ''Dinamo već deset godina igra svoju ligu, a ostali klubovi svoju'', dok je Mamić na konstataciju kako ga Tudor nikad nije pobijedio replicirao:</p><p>- Da je slučaj obrnut, da Tudor sjedi na klupi Dinama a ja na klupi Hajduka, vjerojatno bi statistika bila obrnuta, i on bi imao puno više pobjeda od mene...</p><p>Bilo kako bilo, čeka nas derbi koji obje momčadi dočekuju potpuno van forme, u kome će treneri pokušati barem malo popraviti loš dojam. Jer, bez obzira na sve, pobjeda u derbiju ipak je melem za gotovo sve navijačke rane...<br/> </p>