Tudor je preporodio velikana: Ovo nije napravio niti Ivić...

Ne trčite dovoljno, ne igrate kako treba, ovo je loše.

Tim riječima obratio se Igor Tudor igračima prije 90 dana, kad je inauguriran na klupu Marseillea. Neki igrači su se pobunili, neki su javno ustali protiv Tudora... Taj početak srpnja bio je vrlo buran, neki mediji čak su tražili i Tudorov odlazak, pa se nije znalo tko pije a tko plaća... Nasreću, u tim trenucima najprisebniji je bio vlasnik kluba Frank McCourt, koji je i inzistirao na Tudoru.

- Mislim da smo našli u Igoru Tudoru ono što smo trebali i sretan sam prihvatiti ga u našem klubu. Igor je borben, što je pokazivao kroz cijelu svoju karijeru kao trener, ali i kao igrač - rekao je gazda i stao u Tudorovu obranu.

A Tudor mu je vratio na najbolji način. Nakon devet kola Marseille nema niti jedan poraz i to je ulazak u sezonu kakav ne pamte. Nije to uspjelo ni Tomislavu Iviću, Josipu Skoblaru, Raymondu Goethelsu, Andreu Villas-Boasu, Didieru Deschampsu, Jorgeu Sampaoliju, Ericu Geretsu... Da, najbolji svjetski treneri vodili su Marseille, no nitko nije uspio što i Tudor. Koji protiv Angersa, u pobjedi 3-0, zbog suspenzije nije smio voditi momčad, pa je na klupu sjeo njegov pomoćnik Hari Vukas.

- Ružno je to, užasno. Radije bih bio na klupi - rekao je Tudor.

Marseille je u petak navečer bio vodeća momčad francuskog prvenstva.

Jeste li to mogli zamisliti kad ste preuzeli klupu?

- Ne prvi tjedan kad sam došao. Ali jesam nakon mjesec dana. Ova momčad može jako puno, to ćete vidjeti - rekao je Tudor, koji je postao hit trener.

Navijači Marseillea vrlo su izbirljivi, malo koji trener može zadobiti njihovo povjerenje. A Igor Tudor na najboljem je putu do toga. U samo 90 dana od pokajnika do heroja grada i kluba...

